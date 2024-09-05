Зеленський зустрінеться з Шольцом тет-а-тет до «Рамштайну»

Президент України Володимир Зеленський 6 вересня зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Франкфурті-на-Майні. Зустріч тет-а-тет передуватиме засіданню «Рамштайн», повідомив речник німецького уряду.

Зеленський зустрінеться з Шольцом

Українська сторона офіційно не повідомляла про візит президента у Німеччину. Сам Зеленський говорив у вечірньому відеозверненні 5 вересня про предметну підготовку до «Рамштайну».

Федеральний канцлер зустрінеться з українським президентом віч-на-віч у п'ятницю в другій половині дня у Франкфурті-на-Майні, — сказав речник німецького уряду. Поширити

Зустріч пройде до засідання контактної групи. Жодних інших подробиць візиту Зеленського та його перемовини з канцлером речник не надав.

Президент України відвідає «Рамштайн»

Зеленський особисто хоче зустрітись з союзниками та обговорити ситуацію на фронті.

Голова української держави буде просити партнерів дозволу на використання західної зброї для ударів у тил Росії. Західні ЗМІ пишуть, що це головна ціль участі Зеленського у засіданні контактної групи.

Президент України неодноразово просив зняти заборону на використання озброєння союзників для ударів по військових об’єктах на території РФ. Проте не всі країни йдуть на зустріч.

Захід остерігається ескалації та боїться бути втягнутим у війну. Про це неодноразово говорив Зеленський та інші офіційні особи України.

Наступна зустріч «Рамштайну» стане вже 24-ю по рахунку. Її традиційно очолить міністр оборони США Ллойд Остін.