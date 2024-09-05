Зеленський зустрінеться з Шольцом тет-а-тет до «Рамштайну»
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський зустрінеться з Шольцом тет-а-тет до «Рамштайну»

Шольц і Зеленський
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Джерело:  DW

Президент України Володимир Зеленський 6 вересня зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Франкфурті-на-Майні. Зустріч тет-а-тет передуватиме засіданню «Рамштайн», повідомив речник німецького уряду.

Головні тези:

  • Зустріч Зеленського з Шольцом перед засіданням «Рамштайну» відбудеться 6 вересня у Франкфурті-на-Майні.
  • Є припущення, що головною метою участі Зеленського у засіданні контактної групи є домовленість щодо використання озброєння союзників для атак на військові об'єкти у РФ.
  • Запит на підтримку ударів у тил Росії розглядається критично, оскільки західні країни остерігаються ескалації конфлікту та можливості втягнення у війну.

Зеленський зустрінеться з Шольцом  

Українська сторона офіційно не повідомляла про візит президента у Німеччину. Сам Зеленський говорив у вечірньому відеозверненні 5 вересня про предметну підготовку до «Рамштайну».   

Федеральний канцлер зустрінеться з українським президентом віч-на-віч у п'ятницю в другій половині дня у Франкфурті-на-Майні, — сказав речник німецького уряду.

Зустріч пройде до засідання контактної групи. Жодних інших подробиць візиту Зеленського та його перемовини з канцлером речник не надав. 

Президент України відвідає «Рамштайн»  

Зеленський особисто хоче зустрітись з союзниками та обговорити ситуацію на фронті. 

Голова української держави буде просити партнерів дозволу на використання західної зброї для ударів у тил Росії. Західні ЗМІ пишуть, що це головна ціль участі Зеленського у засіданні контактної групи.

Президент України неодноразово просив зняти заборону на використання озброєння союзників для ударів по військових об’єктах на території РФ. Проте не всі країни йдуть на зустріч.

Захід остерігається ескалації та боїться бути втягнутим у війну. Про це неодноразово говорив Зеленський та інші офіційні особи України.

Наступна зустріч «Рамштайну» стане вже 24-ю по рахунку. Її традиційно очолить міністр оборони США Ллойд Остін. 

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