Зеленский встретится с Шольцом тет-а-тет до «Рамштайна»

Президент Украины Владимир Зеленский 6 сентября встретится с канцлером Германии Олафом Шольцом во Франкфурте-на-Майне. Встреча тет-а-тет будет предшествовать заседанию «Рамштайн», сообщил представитель немецкого правительства.
Главные тезисы
- Встреча Зеленского с Шольцом перед заседанием Рамштайна состоится 6 сентября во Франкфурте-на-Майне.
- Предполагается, что главной целью участия Зеленского в заседании контактной группы является договоренность об использовании вооружения союзников для атак на военные объекты в РФ.
- Запрос на поддержку ударов в тыл России рассматривается критически, поскольку западные страны опасаются эскалации конфликта и возможности вовлечения в войну.
Зеленский встретится с Шольцом
Украинская сторона официально не сообщала о визите президента в Германию. Сам Зеленский говорил в вечернем видеообращении 5 сентября о предметной подготовке к “Рамштайну”.
Встреча пройдет на заседании контактной группы. Никаких других подробностей визита Зеленского и его переговоров с канцлером представитель не предоставил.
Президент Украины посетит «Рамштайн»
Зеленский хочет лично встретиться с союзниками и обсудить ситуацию на фронте.
Глава украинского государства будет просить у партнеров разрешения на использование западного оружия для ударов по тылу России. Западные СМИ пишут, что это главная цель участия Зеленского в заседании контактной группы.
Президент неоднократно просил снять запрет на использование вооружения союзников для ударов по военным объектам на территории РФ. Однако не все страны идут на встречу.
Запад опасается эскалации и боится быть втянутым в войну. Об этом не раз говорил Зеленский и другие официальные лица Украины.
Следующая встреча «Рамштайна» станет уже 24-й по счету. Ее традиционно возглавит министр обороны США Ллойд Остин.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-