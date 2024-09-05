Зеленский встретится с Шольцом тет-а-тет до «Рамштайна»
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский встретится с Шольцом тет-а-тет до «Рамштайна»

Шольц и Зеленский
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Источник:  DW

Президент Украины Владимир Зеленский 6 сентября встретится с канцлером Германии Олафом Шольцом во Франкфурте-на-Майне. Встреча тет-а-тет будет предшествовать заседанию «Рамштайн», сообщил представитель немецкого правительства.

Главные тезисы

  • Встреча Зеленского с Шольцом перед заседанием Рамштайна состоится 6 сентября во Франкфурте-на-Майне.
  • Предполагается, что главной целью участия Зеленского в заседании контактной группы является договоренность об использовании вооружения союзников для атак на военные объекты в РФ.
  • Запрос на поддержку ударов в тыл России рассматривается критически, поскольку западные страны опасаются эскалации конфликта и возможности вовлечения в войну.

Зеленский встретится с Шольцом

Украинская сторона официально не сообщала о визите президента в Германию. Сам Зеленский говорил в вечернем видеообращении 5 сентября о предметной подготовке к “Рамштайну”.

Федеральный канцлер встретится с украинским президентом тет-а-тет в пятницу во второй половине дня во Франкфурте-на-Майне, — сказал спикер немецкого правительства.

Встреча пройдет на заседании контактной группы. Никаких других подробностей визита Зеленского и его переговоров с канцлером представитель не предоставил.

Президент Украины посетит «Рамштайн»

Зеленский хочет лично встретиться с союзниками и обсудить ситуацию на фронте.

Глава украинского государства будет просить у партнеров разрешения на использование западного оружия для ударов по тылу России. Западные СМИ пишут, что это главная цель участия Зеленского в заседании контактной группы.

Президент неоднократно просил снять запрет на использование вооружения союзников для ударов по военным объектам на территории РФ. Однако не все страны идут на встречу.

Запад опасается эскалации и боится быть втянутым в войну. Об этом не раз говорил Зеленский и другие официальные лица Украины.

Следующая встреча «Рамштайна» станет уже 24-й по счету. Ее традиционно возглавит министр обороны США Ллойд Остин.

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