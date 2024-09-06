Україна вже загнала Путіна у глухий кут — глава МО Британії

Як вважає новообраний міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, Курська операція Сил оборони України загнала російського диктатора Володимира Путіна у глухий кут, адже він уже місяць не знає, що йому робити.
Головні тези:
- Україна проводить вкрай успішну Курську операцію.
- Путін залишив частину свого кордону беззахисним, а тепер не знає, що робити з просуванням українських воїнів.
- Глава МО Великої Британії називає підтримку України своїм пріоритетом.
Гілі вражений новими успіхами українських воїнів
За словами очільника британського оборонного відомства, непохитна підтримка України наразі є його "пріоритетом номер один".
З такою заявою він виступив на борту літака Королівських військово-повітряних сил на шляху до Німеччини, де він став учасником засідання Контактної групи з питань оборони України.
Міністр також звернув увагу на те, що контрнаступ Сил оборони України у Курській області точно "загнав Путіна у глухий кут”.
Як зазначив Гілі, російський диктатор просто залишив частину свого кордону беззахисним, а тепер не знає, що робити, коли українські воїни поступово просуваються вглиб території ворога.
За словами інсайдерів журналістів, амбіції Джона Гілі полягають у тому, щоб його вважали "містером Україна" британського уряду.
Що відомо про нове засідання Рамштайн"
24-те засідання Контактної групи з питань оборони України, відоме як формат "Рамштайн", відбудеться 6 вересня на однойменній авіабазі американських Збройних сил у Німеччині.
Що важливо розуміти, це перша зустріч у такому форматі з 13 червня, під час якої обговорювали шляхи посилення протиповітряної оборони України.
Український лідер Володимир Зеленський вже прибув на засідання та оголосив про плани відвідати Італію.
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