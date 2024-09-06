Україна вже загнала Путіна у глухий кут — глава МО Британії

Як вважає новообраний міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, Курська операція Сил оборони України загнала російського диктатора Володимира Путіна у глухий кут, адже він уже місяць не знає, що йому робити.

Гілі вражений новими успіхами українських воїнів

За словами очільника британського оборонного відомства, непохитна підтримка України наразі є його "пріоритетом номер один".

З такою заявою він виступив на борту літака Королівських військово-повітряних сил на шляху до Німеччини, де він став учасником засідання Контактної групи з питань оборони України.

Я пишаюся тим, що Велика Британія об'єдналася на підтримку України, і я був рішуче налаштований, і Кір Стармер був рішуче налаштований продовжити це з лейбористським урядом. Джон Гілі Глава Міноборони Великої Британії

Міністр також звернув увагу на те, що контрнаступ Сил оборони України у Курській області точно "загнав Путіна у глухий кут”.

Як зазначив Гілі, російський диктатор просто залишив частину свого кордону беззахисним, а тепер не знає, що робити, коли українські воїни поступово просуваються вглиб території ворога.

За словами інсайдерів журналістів, амбіції Джона Гілі полягають у тому, щоб його вважали "містером Україна" британського уряду.

Що відомо про нове засідання Рамштайн"

24-те засідання Контактної групи з питань оборони України, відоме як формат "Рамштайн", відбудеться 6 вересня на однойменній авіабазі американських Збройних сил у Німеччині.

Що важливо розуміти, це перша зустріч у такому форматі з 13 червня, під час якої обговорювали шляхи посилення протиповітряної оборони України.

Український лідер Володимир Зеленський вже прибув на засідання та оголосив про плани відвідати Італію.