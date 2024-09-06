Україна вже загнала Путіна у глухий кут — глава МО Британії
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Політика
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Україна вже загнала Путіна у глухий кут — глава МО Британії

ЗСУ
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Джерело:  Politico

Як вважає новообраний міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, Курська операція Сил оборони України загнала російського диктатора Володимира Путіна у глухий кут, адже він уже місяць не знає, що йому робити.

Головні тези:

  • Україна проводить вкрай успішну Курську операцію.
  • Путін залишив частину свого кордону беззахисним, а тепер не знає, що робити з просуванням українських воїнів.
  • Глава МО Великої Британії називає підтримку України своїм пріоритетом.

Гілі вражений новими успіхами українських воїнів

За словами очільника британського оборонного відомства, непохитна підтримка України наразі є його "пріоритетом номер один".

З такою заявою він виступив на борту літака Королівських військово-повітряних сил на шляху до Німеччини, де він став учасником засідання Контактної групи з питань оборони України.

Я пишаюся тим, що Велика Британія об'єдналася на підтримку України, і я був рішуче налаштований, і Кір Стармер був рішуче налаштований продовжити це з лейбористським урядом.

Джон Гілі

Джон Гілі

Глава Міноборони Великої Британії

Міністр також звернув увагу на те, що контрнаступ Сил оборони України у Курській області точно "загнав Путіна у глухий кут”.

Як зазначив Гілі, російський диктатор просто залишив частину свого кордону беззахисним, а тепер не знає, що робити, коли українські воїни поступово просуваються вглиб території ворога.

За словами інсайдерів журналістів, амбіції Джона Гілі полягають у тому, щоб його вважали "містером Україна" британського уряду.

Що відомо про нове засідання Рамштайн"

24-те засідання Контактної групи з питань оборони України, відоме як формат "Рамштайн", відбудеться 6 вересня на однойменній авіабазі американських Збройних сил у Німеччині.

Що важливо розуміти, це перша зустріч у такому форматі з 13 червня, під час якої обговорювали шляхи посилення протиповітряної оборони України.

Український лідер Володимир Зеленський вже прибув на засідання та оголосив про плани відвідати Італію.

Далекобійність. Я радий, що тут, на “Рамштайні”, представлені США, Велика Британія, Франція, Італія. Хочу сказати це відкрито, щоб не було жодних спекуляцій. Завдяки нашій спільній відвазі ми здійснили дуже важливі операції, зокрема в Криму. Ці операції дали нам змогу повернути безпеку в Чорне море й відновити наш експорт продовольства.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

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