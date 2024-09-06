У МКС розкрили перспективи справи Путіна
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У МКС розкрили перспективи справи Путіна

Путін
Джерело:  BBC

Прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан озвучив свій прогноз щодо того, чи постане перед судом нелегітимний президент РФ Володимир Путін після усіх скоєних воєнних злочинів, а також за викрадення українських дітей.

Головні тези:

  • Прокурор МКС розчарований діями РФ та висловив готовність покарати Путіна та його поплічників.
  • Історичний досвід підтверджує, що рано чи пізно диктатори будуть притягнуті до відповідальності перед міжнародним судом.
  • Карім Хан зазначає, що Росія, як постійний член Радбезу ООН, вчинила неприпустимий акт агресії.

Хан розчарований тим, що чинить Росія

Як зазначив Карім Хан, офіційний Київ закликав його провести розслідування щодо дій Росії ще 3 роки тому, тобто до початку повномасштабного вторгнення РФ.

Однак тоді у МКС не було на це ресурсів. Ба більше, Хан запевняє, що в нього самого нібито була маса інших обов'язків, оскільки незадовго до поїздки в Україну він тільки вступив на посаду.

За словами прокурора, він ніколи не вірив, що російський диктатор Володимир Путін наважиться розпочати повномасштабну війну проти України.

Але коли вони (росіяни — ред.) це зробили, я вирішив, що все абсолютно очевидно, і ми повинні почати розслідування. Я побував на місці подій, і коли ти чуєш історії, свідчення, бачиш руйнування, чуєш висловлювання різних людей, включно з висловлюваннями Володимира Путіна і [Марії] Львової-Бєлової, застосувати всю суворість закону було нескладно. Це так сумно.

Карім Хан

Карім Хан

Прокурор Міжнародного кримінального суду

За словами Хана, йому досі важко повірити в те, що Росія — постійний член Радбезу, велика країна, одна з країн-засновниць ООН, яка відіграла важливу роль у перемозі над фашизмом, — розпочала повномасштабну війну проти України.

Тож мені це не принесло жодної радості. Це був сумний день, коли стосовно президента країни — важливого члена Радбезу ООН — надійшла заявка на видачу ордера на арешт, — додав прокурор МКС.

Існує реальний шанс покарати Путіна

Як зазначає Хан, історичний досвід підтверджує: якщо хтось робить, що заманеться, користуючись владою, не обмеженою вищою відповідальністю, його простір для маневру звужується.

Насамперед він згадав приклад колишньої Югославії.

Люди сміялися, коли трибунал щодо колишньої Югославії домагався ордерів на арешт Караджича і Младича, не кажучи вже про Мілошевича, коли Спеціальний суд щодо Сьєрра-Леоне видавав ордер на арешт колишнього президента Чарльза Тейлора, але, як показала історія, ці люди, що володіли в минулому великою владою в своїй країні та регіоні, у підсумку опинилися на лаві підсудних

Карім Хан

Карім Хан

Прокурор Міжнародного кримінального суду

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