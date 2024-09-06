Журналісти-розслідувачі дізнались, що кремлівський диктатор Володимир Путін таємно виховує двох синів 5 та 9 років від колишньої гімнастки Аліни Кабаєвої.

Що відомо про синів Путіна

Зазначається, що 9-річний Іван Путін та 5-річний Володимир Путін-молодший переважну більшість часу проводять в укріпленому притулку на території резиденції кремлівського диктатора на Валдаї.

За інформацією розслідувачів з Центру «Досьє», заснованого російським опозиціонером Михайлом Ходорковським, діти Путіна живуть розкішно, однак в ізоляції.

Вони постійно переїзджають з однієї резиденції кремлівського диктатора до іншої. Про них цілодобово дбають вчителі, няні, особисті кухарі, водії, спортивні тренери та репетитори.

Вони мають змогу грати з великою кількістю наборів конструктора Lego, мають двох поні, кроликів і собаку сенбернара. За тваринами доглядають співробітники ФСБ.

Діти Путіна п’ють виключно з особистих кухлів, оскільки кремлівський диктатор боїться, що їх можуть отруїти. Для них також готують окремо.

Хлопчики вранці і опівдні їдять разом із персоналом, а вдень сплять.

Чи навідується Путін до власних синів

Розслідувачі зазначають, що візити батька є для хлопчиків особливою подією. Зокрема, Путіну дуже подобається грати в хокей зі старшим сином Іваном.

Володимир Путін

Команди у цих матчах повністю складаються з агентів ФСБ, за винятком двох Путіних, які завжди грають на одному боці.

При цьому Путін має невдоволеність тим фактом, що йому не вдалось повністю ізолювати синів від впливу західної культури.

Зокрема, Іван полюбляє проводити час, уявляючи себе одним з героїв мультфільму “Дісней”, але він може робити це лише поодинці або з вихователями, оскільки його батько любить радянські мультфільми.

Сім'я подала оголошення про пошуки вчителя англійської мови для хлопчиків.

В описі вакансії не було вказано сім'ю, але було попередження, що для роботи на Валдаї потрібно пройти двотижневий карантин. Запропонована зарплата становила 6,5 тис фунтів стерлінгів на місяць, що, як повідомляється, не завадило високій плинності кадрів на роботі.

Раніше Путін і пані Кабаєва мали співробітників з Великобританії, але тепер, як відомо, вони віддають перевагу працівникам з Південної Африки, оскільки ця країна, як вважається, має більш дружні відносини з Росією.

Повідомляється, що звіт Центру «Досьє» було складено за сприяння співробітника Валдайського комплексу.

Центр "Досьє" також повідомив, що отримав дані геолокації телефонних пристроїв, які підтвердили присутність у резиденції співробітників ФСБ та ФСТ.

Засновник Центру «Досьє» пан Ходорковський провів десять років у російських в'язницях і зараз проживає в Лондоні.