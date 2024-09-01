Понад мільярд доларів на удар по Україні. Як Путін знищує економіку РФ
Категорія
Економіка
Дата публікації

Понад мільярд доларів на удар по Україні. Як Путін знищує економіку РФ

Путін
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Джерело:  Business Insider

Російський диктатор Володимир Путін не шкодує грошей на вбивство мирних українців. Так, 26 серпня він витратив близько 1,3 млрд дол на наймасштабніший удар по території України.

Головні тези:

  • Останні рішення диктатора призводять до стрімкої інфляції в Росії.
  • Путін готовий пожертвувати економікою РФ заради своїх воєнних амбіцій.
  • Російська еліта не зможе вплинути на рішення нелегітимного президента та його дії.

Економіка РФ руйнується через шалені витрати Путіна на війну

Абсурдні рішення нелегітимного президента РФ Володимира Путіна прокоментував співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики Максиміліан Хесс.

Аналітик звертає увагу на те, що на тлі таких масштабів уже незабаром Кремлю доведеться значно перерозподілити бюджет чи скоротити витрати в інших галузях.

Експерт також додав, що дії диктатора уже призвели до того, що інфляція в країні-агресорці "виходить з-під контролю".

На переконання Максиміліана Хесса, Володимир Путін дійсно готовий поставити всю економіку РФ на війну.

Станом на сьогодні немає жодних ознак того, що ситуація зміниться.

У російській еліті немає реальної протидії цьому, тож ситуація не зміниться, — прогнозує аналітик.

Що важливо знати про наймасованіший удар РФ по Україні

Він стався 26 серпня, коли вночі та вранці армія РФ випустила по мирних українських містах та селах 109 ударних безпілотників і 127 ракет різних типів.

Сили ППО змогли успішно відбити цю атаку, знищивши чималу кількість ворожих цілей, однак не обійшлося без влучань в об'єкти енергетичної інфраструктури.

Згідно з даними журналістів, масована комбінована атака по нашій території обійшлася орієнтовно в 1,2-1,3 млрд доларів.

Український лідер Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна помститься ворогу за цей удар.

Варто також зазначити, що в перший день повномасштабного вторгнення РФ в Україну окупанти використали для атаки 160 ракет.

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