Повний розвал. “Фантом” із Президентської бригади спрогнозував фінал війни

Микола "Фантом" Мигович з 21 ОБСП Окремої президентської бригади ім. Богдана Хмельницького вірить, що Україна зможе перемогти Росію, а війна для країни-агресорки закінчиться крахом та розпадом. Своїми думками він поділився в інтерв'ю Online.UA.
Головні тези:
- “Фантом” вважає, що війна для Росії може закінчитися крахом, якщо вона не досягне своїх цілей в Україні.
- Воїн нагадує про важливість спільної боротьби заради перемоги та повернення втрачених територій.
- Єдиний вихід — це справедливе завершення війни, а не перемовини з країною-агресоркою.
Єдиний шлях для України — до перемоги
На переконання “Фантома”, український народ має достатньо сил, щоб вигнати російських загарбників з окупованих територій.
Ба більше, захисник вважає, що війна для країни-агресорки може закінчитися “повним розвалом”.
“Фантом” також наголошує, що він та його побратими готові працювати на перемогу.
На полі бою вони встигли здобути безцінний досвід, удосконалити свої навички та вміння.
Перемовини з Росією можуть стати для України поразкою
“Фантом” також звертає увагу на те, що є у російських окупантів та у Кремля абсолютно різна мотивація у війні проти України.
Як зазначає захисник, росіяни воюють винятково за гроші, а от Путіну потрібні території.
Воїн наголошує, що єдиний вихід з цієї ситуації, що склалася, — це закінчення війни, однак не перемовини.
За словами “Фантома”, інколи він чує від цивільних поодинокі заклики до переговорів з Росією.
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