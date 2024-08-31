Повний розвал. “Фантом” із Президентської бригади спрогнозував фінал війни

Микола "Фантом" Мигович з 21 ОБСП Окремої президентської бригади ім. Богдана Хмельницького вірить, що Україна зможе перемогти Росію, а війна для країни-агресорки закінчиться крахом та розпадом. Своїми думками він поділився в інтерв'ю Online.UA.

Єдиний шлях для України — до перемоги

На переконання “Фантома”, український народ має достатньо сил, щоб вигнати російських загарбників з окупованих територій.

Ба більше, захисник вважає, що війна для країни-агресорки може закінчитися “повним розвалом”.

Росія вдавиться. Вони охр*ніють, якщо в них нічого не вийде. Вони втратять більше, ніж досягли. Тоді вона (Росія — ред.) розсипеться. Якщо реально вони подивляться, скільки років вклали, а толку — нуль. Це для них буде дуже сильний удар. Я думаю, що це буде розвал повний. Досягти цього реально, тільки треба, щоб кожна людина на своєму місці була. Микола “Фантом” Мигович 21 ОБСП Окремої президентської бригади ім. Богдана Хмельницького

“Фантом” також наголошує, що він та його побратими готові працювати на перемогу.

На полі бою вони встигли здобути безцінний досвід, удосконалити свої навички та вміння.

І не можемо ж ми постійно думати, що все погано і так далі. Війна — це погано. Але, звичайно ж, не можна забувати, що у нас є своя країна — це свій власний дім, а не в оренду. Треба думати про повернення територій, які ми втратили. Або, як по мінімуму, то хоч не втратити решту територій. Поширити

Перемовини з Росією можуть стати для України поразкою

“Фантом” також звертає увагу на те, що є у російських окупантів та у Кремля абсолютно різна мотивація у війні проти України.

Як зазначає захисник, росіяни воюють винятково за гроші, а от Путіну потрібні території.

Де вона (Росія — ред.) не воювала б — шматок відхапає. Вони нібито приходять “захищати” російськомовних. Так я можу сказати, що російськомовні — це ті українці, які зазвичай у побуті розмовляють російською, ще більше ненавидять росіян. Ще більше. Це факт, стовідсотковий факт. Просто ненавидять. Особливо херсонці. Вони, капець, як ненавидять. Микола “Фантом” Мигович 21 ОБСП Окремої президентської бригади ім. Богдана Хмельницького

Воїн наголошує, що єдиний вихід з цієї ситуації, що склалася, — це закінчення війни, однак не перемовини.

За словами “Фантома”, інколи він чує від цивільних поодинокі заклики до переговорів з Росією.