Полный развал. "Фантом" из Президентской бригады спрогнозировал финал войны

Николай "Фантом" Мигович из 21 ОБСН Отдельной президентской бригады им. Богдан Хмельницкий верит, что Украина сможет победить Россию, а война для страны-агрессорки закончится крахом и распадом. Своими мнениями он поделился в интервью Online.UA.
Главные тезисы
- “Фантом” считает, что война для России может закончиться крахом, если она не достигнет своих целей в Украине.
- Воин напоминает о важности совместной борьбы ради победы и возвращения оккупированных территорий.
- Единственный выход – это справедливое завершение войны, а не переговоры со страной-агрессоркой.
Единственный путь для Украины — к победе
По убеждению "Фантома", у украинского народа достаточно сил, чтобы выгнать российских захватчиков с оккупированных территорий.
Более того, защитник считает, что война для страны-агрессорки может закончиться "полным развалом".
"Фантом" также отмечает, что он и его собратья готовы работать на победу.
На поле боя они успели обрести бесценный опыт, усовершенствовать свои навыки и умения.
Переговоры с Россией могут стать для Украины поражением
"Фантом" также обращает внимание на то, что у российских оккупантов и у Кремля абсолютно разная мотивация в войне против Украины.
Как отмечает защитник, россияне воюют исключительно за деньги, а вот Путину нужны территории.
Воин отмечает, что единственный выход из сложившейся ситуации — это окончание войны, однако не переговоры.
По словам "Фантома", иногда он слышит от гражданских единичные призывы к переговорам с Россией.
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