Полный развал. "Фантом" из Президентской бригады спрогнозировал финал войны
Категория
Украина
Дата публикации

Полный развал. "Фантом" из Президентской бригады спрогнозировал финал войны

Николай "Фантом" Мигович
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Источник:  online.ua

Николай "Фантом" Мигович из 21 ОБСН Отдельной президентской бригады им. Богдан Хмельницкий верит, что Украина сможет победить Россию, а война для страны-агрессорки закончится крахом и распадом. Своими мнениями он поделился в интервью Online.UA.

Главные тезисы

  • “Фантом” считает, что война для России может закончиться крахом, если она не достигнет своих целей в Украине.
  • Воин напоминает о важности совместной борьбы ради победы и возвращения оккупированных территорий.
  • Единственный выход – это справедливое завершение войны, а не переговоры со страной-агрессоркой.

Единственный путь для Украины — к победе

По убеждению "Фантома", у украинского народа достаточно сил, чтобы выгнать российских захватчиков с оккупированных территорий.

Более того, защитник считает, что война для страны-агрессорки может закончиться "полным развалом".

Россия подавится. Они охр*неют, если у них ничего не получится. Они потеряют больше, чем достигли. Тогда она (Россия — ред.) рассыпется. Если реально они посмотрят, сколько лет вложили, а толку — ноль. Это будет для них очень сильный удар. Я думаю, что это будет развал полный. Достичь этого реально, только нужно, чтобы каждый человек на своем месте был.

Николай "Фантом" Мигович

Николай "Фантом" Мигович

21 ОБСН Отдельной президентской бригады им. Богдана Хмельницкого

"Фантом" также отмечает, что он и его собратья готовы работать на победу.

На поле боя они успели обрести бесценный опыт, усовершенствовать свои навыки и умения.

И не можем мы постоянно думать, что все плохо и так далее. Война — это плохо. Но, конечно же, нельзя забывать, что у нас есть своя страна — это свой дом, а не в аренду. Надо думать о возвращении территорий, которые мы потеряли. Или, как по минимуму, хоть бы не потерять остальные территории.

Переговоры с Россией могут стать для Украины поражением

"Фантом" также обращает внимание на то, что у российских оккупантов и у Кремля абсолютно разная мотивация в войне против Украины.

Как отмечает защитник, россияне воюют исключительно за деньги, а вот Путину нужны территории.

Где она (Россия — ред.) не воевала бы — кусок отхватит. Они якобы приходят "защищать" русскоязычных. Так я могу сказать, что русскоязычные — это украинцы, которые обычно в быту говорят по-русски, еще больше ненавидят россиян. Еще больше. Это факт, стопроцентный факт. Просто ненавидят. Особенно херсонцы. Они, капец, как ненавидят.

Николай "Фантом" Мигович

Николай "Фантом" Мигович

21 ОБСН Отдельной президентской бригады им. Богдана Хмельницкого

Воин отмечает, что единственный выход из сложившейся ситуации — это окончание войны, однако не переговоры.

По словам "Фантома", иногда он слышит от гражданских единичные призывы к переговорам с Россией.

Я это так же слышал, когда был в отпуске. Таксист меня подвозил в пункт назначения и рассказывал, что нам нужно договариваться. Я этим людям хочу твердо сказать: когда какие-то переговоры и не в нашу пользу — это сразу поражение.

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