Президент Сербії Александар Вучич стверджує, що вже давно розірвав усі тісні зв'язки з російським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, це сталося після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

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Як зазначає Вучич, він не зустрічався та не розмовляв з нелегітимним президентом РФ щонайменше два з половиною роки після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україні.

Немає ніяких обох сторін. Ми на шляху до ЄС. Так, у нас традиційно дуже добрі зв'язки — і ми цього не приховуємо, і я цього не соромлюся — з Росією; так було завжди між сербами і росіянами. Александар Вучич Президент Сербії

Він також звернув увагу на те, що нещодавно провів "чудову" розмову з очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Фото: facebook.com/buducnostsrbijeavucic

За словами Вучича, ніхто в Європі не погоджується з ним в цьому питанні, але всі в Європі, мовляв, розуміють його позицію.

Політик також наголосив, що Сербія реалізувала свій порядок денний зростання і реформ "краще, ніж будь-хто інший".

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Команда Вучича активно намагається налагодити тісні зв'язки з командою Дональда Трампа, проте водночас хоче дотримуватися середнього курсу в багатополярному світі.

Ба більше, лідер Сербії розвиває відносини з Китаєм, а також підтримує діалог з офіційною Москвою, хоча й переважно через посередників і тримаючи президента РФ Володимира Путіна на відстані.

Згідно з даними британських журналістів, країна також непомітно нарощує продажі боєприпасів на Захід, які врешті-решт йдуть на оборону України.

Що важливо розуміти, з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році обсяг експорту боєприпасів із Сербії в Україну через треті сторони становив близько 800 мільйонів євро.