Президент Сербії Александар Вучич стверджує, що вже давно розірвав усі тісні зв'язки з російським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, це сталося після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.
Головні тези:
- Президент Сербії запевняє, що рішуче відмовився від будь-якої співпраці з Путіним.
- Вучич підтримує інтеграцію Сербії в Європейський союз та активні взаємовідносини з Брюсселем.
- Сербія та Україна посилюють військово-економічне співробітництво, що обумовлене подіями на міжнародній арені.
Лідер Сербії обрав для своєї країни новий шлях
Як зазначає Вучич, він не зустрічався та не розмовляв з нелегітимним президентом РФ щонайменше два з половиною роки після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україні.
Він також звернув увагу на те, що нещодавно провів "чудову" розмову з очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
За словами Вучича, ніхто в Європі не погоджується з ним в цьому питанні, але всі в Європі, мовляв, розуміють його позицію.
Політик також наголосив, що Сербія реалізувала свій порядок денний зростання і реформ "краще, ніж будь-хто інший".
Що відомо про останні рішення Сербії на міжнародній арені
Команда Вучича активно намагається налагодити тісні зв'язки з командою Дональда Трампа, проте водночас хоче дотримуватися середнього курсу в багатополярному світі.
Ба більше, лідер Сербії розвиває відносини з Китаєм, а також підтримує діалог з офіційною Москвою, хоча й переважно через посередників і тримаючи президента РФ Володимира Путіна на відстані.
Згідно з даними британських журналістів, країна також непомітно нарощує продажі боєприпасів на Захід, які врешті-решт йдуть на оборону України.
Що важливо розуміти, з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році обсяг експорту боєприпасів із Сербії в Україну через треті сторони становив близько 800 мільйонів євро.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-