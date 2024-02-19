Як стверджує сербський лідер Александар Вучич, позиція його країни стосовно Росії "буде складнішою" після смерті російського опозиціонера Олексія Навального.

Смерть Навального може зіпсувати відносини Сербії та РФ

Президент Сербії, який відомий своєю проросійською позицією, виступив з гучними заявами на тлі новин про смерть опозиціонера Навального.

Я не мудріший за всіх інших у світі, хто знає все наперед. Це належить політичним аналітикам, але не президенту держави. Але позиція (щодо РФ — ред.) для нас буде складнішою, я не сумніваюся. Александар Вучич Президент Сербії

За словами політика, смерть Навального "підлила оливи у вогонь".

Сербський лідер також наголосив "це трагедія, коли молода людина втрачає життя".

Журналісти поцікавилися в Александара Вучича, чому, перебуваючи на Мюнхенській конференції з безпеки 16 лютого, коли була оголошена новина про смерть Навального, він не аплодував, коли дружина критика Кремля Юлія виступала з промовою.

Раптом поруч зі мною сіла жінка, і я поняття не мав, хто вона, — запевняє політик. Поширити

Він також зазначив, що згодом її покликали на сцену і представили.

Тільки тоді я зрозумів, хто ця жінка, яка сиділа поруч зі мною. Я хотів би висловити свої співчуття, але помилився б, тому що через кілька хвилин вона сказала, що не треба було висловлювати співчуття, — розповідає Вучич. Поширити

Президент Сербії досі відмовляється вводити санкції проти РФ

За словами Вучича, він відвідує міжнародні зустрічі, щоб боротися за свою країну.

Окрім того, сербський лідер стурбований тим, що на офіційний Белград буде ще більше тиску, щоб він нарешті запровадив санкції проти Росії за її вторгнення в Україну.

Як відомо, Сербія продовжує підтримувати відносини з РФ і, попри заклики міжнародної спільноти ввести санкції проти Москви, Белград не поспішає це робити.