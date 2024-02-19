Как утверждает сербский лидер Александар Вучич, позиция его страны по отношению к России "будет сложнее" после смерти российского оппозиционера Алексея Навального.

Смерть Навального может испортить отношения Сербии и РФ

Президент Сербии, который известнен своей пророссийской позицией, выступил с громкими заявлениями на фоне новостей о смерти оппозиционера Навального.

Я не мудрее всех других в мире, кто знает все заранее. Это дело политических аналитиков, но не президента государства. Но позиция (относительно РФ — ред.) для нас будет сложнее, я не сомневаюсь. Александр Вучич Президент Сербии

По словам политика, смерть Навального "подлила масла в огонь".

Сербский лидер также подчеркнул, что "это трагедия, когда молодой человек теряет жизнь".

Журналисты поинтересовались у Александра Вучича, почему, находясь на Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля, когда была объявлена новость о смерти Навального, он не аплодировал, когда жена критика Кремля Юлия выступала с речью.

Вдруг рядом со мной села женщина, и у меня понятия не было, кто она, — уверяет политик. Поделиться

Он также отметил, что впоследствии ее позвали на сцену и представили.

Только тогда я понял, кто эта женщина, сидевшая рядом со мной. Я хотел бы выразить свои соболезнования, но ошибся бы, потому что через несколько минут она сказала, что не нужно было выражать соболезнования, — рассказывает Вучич. Поделиться

Президент Сербии до сих пор отказывается вводить санкции против РФ

По словам Вучича, он посещает международные встречи, чтобы сражаться за свою страну.

Кроме того, сербский лидер обеспокоен тем, что на официальный Белград будет еще больше давления, чтобы он наконец-то ввел санкции против России за ее вторжение в Украину.

Как известно, Сербия продолжает поддерживать отношения с РФ и, несмотря на призывы международного сообщества о введении санкций против Москвы, Белград не спешит этого делать.