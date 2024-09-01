Президент Сербии публично отрекся от Путина и заявил о движении в ЕС
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Президент Сербии публично отрекся от Путина и заявил о движении в ЕС

Вучич
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Источник:  Радио Свобода

Президент Сербии Александр Вучич утверждает, что уже давно разорвал все тесные связи с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, это произошло после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Главные тезисы

  • Президент Сербии уверяет, что решительно отказался от какого-либо сотрудничества с Путиным.
  • Он поддерживает интеграцию Сербии в Европейский союз и активные отношения с Брюсселем.
  • Сербия и Украина усиливают военно-экономическое сотрудничество.

Лидер Сер7бии избрал для своей страны новый путь

Как отмечает Вучич, он не встречался и не разговаривал с нелегитимным президентом РФ как минимум два с половиной года после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Нет никаких обеих сторон. Мы на пути в ЕС. Да, у нас традиционно очень хорошие связи — и мы этого не скрываем, и я этого не стыжусь — с Россией; так было всегда между сербами и россиянами.

Александр Вучич

Александр Вучич

Президент Сербии

Он также обратил внимание на то, что недавно провел "прекрасный" разговор с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.

Фото: facebook.com/buducnostsrbijeavucic

По словам Вучича, никто в Европе не согласен с ним в этом вопросе, но все в Европе, мол, понимают его позицию.

Политик также подчеркнул, что Сербия реализовала свою повестку дня роста и реформ "лучше, чем кто-либо другой".

Что известно о последних решениях Сербии на международной арене

Команда Вучича активно пытается наладить тесные связи с командой Дональда Трампа, однако в то же время хочет соблюдать средний курс в многополярном мире.

Более того, лидер Сербии развивает отношения с Китаем, а также поддерживает диалог с официальной Москвой, хотя и преимущественно через посредников и держа президента РФ Владимира Путина на расстоянии.

Согласно данным британских журналистов, страна также незаметно наращивает продажи боеприпасов на Запад, которые идут на оборону Украины.

Что важно понимать, с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, объем экспорта боеприпасов из Сербии в Украину через третьи стороны составил около 800 миллионов евро.

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