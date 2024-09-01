Президент Сербии Александр Вучич утверждает, что уже давно разорвал все тесные связи с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, это произошло после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.
Главные тезисы
- Президент Сербии уверяет, что решительно отказался от какого-либо сотрудничества с Путиным.
- Он поддерживает интеграцию Сербии в Европейский союз и активные отношения с Брюсселем.
- Сербия и Украина усиливают военно-экономическое сотрудничество.
Лидер Сер7бии избрал для своей страны новый путь
Как отмечает Вучич, он не встречался и не разговаривал с нелегитимным президентом РФ как минимум два с половиной года после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
Он также обратил внимание на то, что недавно провел "прекрасный" разговор с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.
По словам Вучича, никто в Европе не согласен с ним в этом вопросе, но все в Европе, мол, понимают его позицию.
Политик также подчеркнул, что Сербия реализовала свою повестку дня роста и реформ "лучше, чем кто-либо другой".
Что известно о последних решениях Сербии на международной арене
Команда Вучича активно пытается наладить тесные связи с командой Дональда Трампа, однако в то же время хочет соблюдать средний курс в многополярном мире.
Более того, лидер Сербии развивает отношения с Китаем, а также поддерживает диалог с официальной Москвой, хотя и преимущественно через посредников и держа президента РФ Владимира Путина на расстоянии.
Согласно данным британских журналистов, страна также незаметно наращивает продажи боеприпасов на Запад, которые идут на оборону Украины.
Что важно понимать, с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, объем экспорта боеприпасов из Сербии в Украину через третьи стороны составил около 800 миллионов евро.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-