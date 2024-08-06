Президент Сербии Вучич обвинил Косово в "провокации войны"
Категория
Мир
Дата публикации

Президент Сербии Вучич обвинил Косово в "провокации войны"

Вучич
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Источник:  online.ua

Президент Сербии Александар Вучич начал утверждать, что Косово пытается спровоцировать войну после того, как там закрыли и опечатали ряд отделений "Почты Сербии".

Главные тезисы

  • Президент Сербии обвинил Косово в попытках спровоцировать войну из-за закрытия отделений почты.
  • Сербский лидер осудил действия официальной Приштины и обвиняет западные силы в поддержке Косово.
  • Закрытие отделений сербской почты на севере Косово нарушает договоренности, достигнутые в рамках диалога под патронатом ЕС.

Напряжение между Сербией и Косово снова растет

По утверждению сербского лидера, он осуждает закрытие 9 отделений сербской почты на севере Косово.

Кроме того, он добавил, что считает решение официальной Приштины попыткой "спровоцировать войну", а также обвинил "западные силы" и ЕС в поддержке косовских властей.

Поведение Курти — попытка спровоцировать войну. Мы не хотим войны; мы хотим сохранить мир, но он делает это сознательно, организованно и при поддержке некоторых западных сил, — заявил Александр Вучич.

Более того, президент Сербии раскритиковал реакцию Европейского Союза и назвал ее "позорной и дерзкой".

По его убеждению, официальный Брюссель пытается умалить серьезность действий, предпринятых против Сербии и ее интересов.

Они звонят нам, чтобы снова поговорить об односторонних действиях Курти, незаконных. Итак, в следующий раз, когда он убьет 20 человек, мы снова пойдем обсуждать, мог ли он это сделать или нет, и какие идеи у них есть, чтобы это преодолеть, — жалуется Вучич.

Что происходит в Косово

5 августа правоохранители частично признанного Косово провели обыски в по меньшей мере 9 отделениях сербской национальной почтовой службы Pošta Srbije.

По их словам, она подозревается в незаконной деятельности.

Как утверждает спикер Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петера Стано, закрытие косовскими властями девяти пунктов "Почты Сербии" на севере Косово является "односторонним и нескоординированным действием".

Он также обратил внимание на то, что это нарушает договоренности, достигнутые в рамках диалога при содействии ЕС.

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