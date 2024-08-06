Президент Сербии Вучич обвинил Косово в "провокации войны"

Президент Сербии Александар Вучич начал утверждать, что Косово пытается спровоцировать войну после того, как там закрыли и опечатали ряд отделений "Почты Сербии".
Главные тезисы
- Президент Сербии обвинил Косово в попытках спровоцировать войну из-за закрытия отделений почты.
- Сербский лидер осудил действия официальной Приштины и обвиняет западные силы в поддержке Косово.
- Закрытие отделений сербской почты на севере Косово нарушает договоренности, достигнутые в рамках диалога под патронатом ЕС.
Напряжение между Сербией и Косово снова растет
По утверждению сербского лидера, он осуждает закрытие 9 отделений сербской почты на севере Косово.
Кроме того, он добавил, что считает решение официальной Приштины попыткой "спровоцировать войну", а также обвинил "западные силы" и ЕС в поддержке косовских властей.
Более того, президент Сербии раскритиковал реакцию Европейского Союза и назвал ее "позорной и дерзкой".
По его убеждению, официальный Брюссель пытается умалить серьезность действий, предпринятых против Сербии и ее интересов.
Что происходит в Косово
5 августа правоохранители частично признанного Косово провели обыски в по меньшей мере 9 отделениях сербской национальной почтовой службы Pošta Srbije.
По их словам, она подозревается в незаконной деятельности.
Как утверждает спикер Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петера Стано, закрытие косовскими властями девяти пунктов "Почты Сербии" на севере Косово является "односторонним и нескоординированным действием".
Он также обратил внимание на то, что это нарушает договоренности, достигнутые в рамках диалога при содействии ЕС.
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