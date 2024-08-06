Президент Сербії Вучич звинуватив Косово у "провокації війни"
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Президент Сербії Вучич звинуватив Косово у "провокації війни"

Александар Вучич
Джерело:  online.ua

Президент Сербії Александар Вучич почав стверджувати, що Косово намагається спровокувати війну після того, як там закрили та опечатали низку відділень "Пошти Сербії".

Головні тези:

  • Президент Сербії звинуватив Косово у спробах спровокувати війну через закриття відділень пошти.
  • Сербський лідер засудив дії офіційної Приштини та обвинувачує західні сили у підтримці Косова.
  • Закриття відділень сербської пошти на півночі Косова порушує домовленості, досягнуті в рамках діалогу під патронатом ЄС.

Напруга між Сербією та Косово знову зростає

Як стверджує сербський лідер, він засуджує закриття 9 відділень сербської пошти на півночі Косова.

Окрім того, він додав, що вважає рішення офіційної Приштини спробою "спровокувати війну", а також звинуватив "західні сили" та ЄС у підтримці косовської влади.

Поведінка Курті є спробою спровокувати війну. Ми не хочемо війни; ми хочемо зберегти мир, але він робить це свідомо, організовано та за підтримки деяких західних сил, – заявив Александар Вучич.

Ба більше, президент Сербії розкритикував реакцію Європейського Союзу та назвав її "ганебною та зухвалою".

На його переконання, офіційний Брюссель намагається применшити серйозність дій, вжитих проти Сербії та її інтересів.

Вони дзвонять нам, щоб знову поговорити про односторонні дії Курті, які є незаконними. Отже, наступного разу, коли він уб’є 20 людей, ми знову підемо обговорювати, чи міг він це зробити чи ні, і які ідеї вони мають, щоб це подолати, – скаржиться Вучич.

Що відбувається в Косово

5 серпня правоохоронці частково визнаного Косова провели обшуки в щонайменше 9 відділеннях сербської національної поштової служби Pošta Srbije.

За їхніми словами, їх підозрюють у незаконній діяльності.

За словами спікера Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петера Стано, закриття косовською владою дев'яти пунктів "Пошти Сербії" на півночі Косова "односторонньою та нескоординованою дією".

Він також звернув увагу на те, що це порушує домовленості, досягнуті в рамках діалогу за сприяння ЄС.

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