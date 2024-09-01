Более миллиарда долларов на удар по Украине. Как Путин уничтожает экономику РФ

Российский диктатор Владимир Путин не жалеет денег на убийство мирных украинцев. Так, 26 августа он потратил около 1,3 млрд долл на самый масштабный удар по территории Украины.

Экономика РФ рушится из-за безумных расходов Путина на войну

Абсурдные решения нелегитимного президента РФ Владимира Путина прокомментировал сотрудник Института исследований внешней политики Максимилиан Хесс.

Аналитик обращает внимание на то, что на фоне таких масштабов уже скоро Кремлю придется значительно перераспределить бюджет или сократить расходы в других отраслях.

Эксперт также добавил, что действия диктатора уже привели к тому, что инфляция в стране-агрессорке "выходит из-под контроля".

По мнению Максимилиана Хесса, Владимир Путин действительно готов поставить всю экономику РФ на военные рейки.

По состоянию на сегодняшний день нет никаких признаков того, что ситуация изменится.

В российской элите нет реального противодействия этому, так что ситуация не изменится, — прогнозирует аналитик. Поделиться

Что важно знать о самом массированном ударе РФ по Украине

Он произошел 26 августа, когда ночью и утром армия РФ выпустила по мирным украинским городам и селам 109 ударных беспилотников и 127 ракет разных типов.

Силы ПВО смогли успешно отразить эту атаку, уничтожив большое количество вражеских целей, однако не обошлось без попаданий в объекты энергетической инфраструктуры.

Согласно данным журналистов, массированная комбинированная атака по нашей территории обошлась Кремлю ориентировочно в 1,2-1,3 млрд долларов.

Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал, что Украина отомстит врагу за этот удар.