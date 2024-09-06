Журналисты-расследователи узнали, что кремлевский диктатор Владимир Путин тайно воспитывает двух сыновей 5 и 9 лет от бывшей гимнастки Алины Кабаевой.
Главные тезисы
- Дети Путина, Иван и Владимир-младший, воспитываются в изолированном приюте с роскошной жизнью на территории резиденции кремлевского диктатора.
- Путин заботится о безопасности своих сыновей, поэтому они живут в изоляции и обучаются английскому языку, развиваясь с учителями и репетиторами.
- Путин проводит время со своими сыновьями, играя с ними и стараясь формировать личность мальчиков через различные занятия и игры.
- Семья поиск учителя английского языка для сыновей, демонстрируя стремление к гармоничному развитию и международному образованию детей.
- Визиты отца являются для сыновей особым событием, особенно игры в хоккей, где участвуют агенты ФСБ, вызывают интерес Путина и детей.
Что известно о сыновьях Путина
Отмечается, что 9-летний Иван Путин и 5-летний Владимир Путин-младший большинство времени проводят в укрепленном приюте на территории резиденции кремлевского диктатора на Валдае.
По информации расследователей из Центра Досье, основанного российским оппозиционером Михаилом Ходорковским, дети Путина живут роскошно, однако в изоляции.
Они постоянно переезжают из одной резиденции кремлевского диктатора в другую. О них круглосуточно заботятся учителя, няни, личные повара, водители, спортивные тренеры и репетиторы.
Они могут играть с большим количеством наборов конструктора Lego, имеют двух пони, кроликов и собаку сенбернара. За животными ухаживают сотрудники ФСБ.
Дети Путина пьют исключительно из личных кружек, поскольку кремлевский диктатор боится, что их могут отравить. Для них также готовят по отдельности.
Мальчики утром и в полдень едят вместе с персоналом, а днем спят.
Посещает ли Путин собственных сыновей
Расследователи отмечают, что визиты отца являются для мальчиков особым событием. В частности, Путину очень нравится играть в хоккей со старшим сыном Иваном.
Команды в этих матчах полностью состоят из агентов ФСБ, за исключением двух Путиных, всегда играющих на одной стороне.
При этом у Путина недовольство тем фактом, что ему не удалось полностью изолировать сыновей от влияния западной культуры.
В частности, Иван любит проводить время, представляя себя одним из героев мультфильма Дисней, но он может делать это только поодиночке или с воспитателями, поскольку его отец любит советские мультфильмы.
Семья дала объявление о поисках учителя английского языка для мальчиков.
В описании вакансии не была указана семья, но было предупреждение, что для работы на Валдае нужно пройти двухнедельный карантин. Предложенная зарплата составляла 6,5 тыс. фунтов стерлингов в месяц, что, как сообщается, не помешало высокой текучести кадров на работе.
Ранее Путин и госпожа Кабаева имели сотрудников из Великобритании, но теперь, как известно, они предпочитают работников Южной Африки, поскольку эта страна, как считается, имеет более дружеские отношения с Россией.
Сообщается, что отчет Центра «Досье» был составлен при содействии сотрудника Валдайского комплекса.
Центр "Досье" также сообщил, что получил данные геолокации телефонных устройств, подтвердивших присутствие в резиденции сотрудников ФСБ и ФСО.
Основатель Центра «Досье» Ходорковский провел десять лет в российских тюрьмах и сейчас проживает в Лондоне.
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