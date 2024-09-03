Официальный Брюссель выразил сожаление по поводу того, что власти Монголии решили принять российского диктатора Владимира Путина и проигнорировали ордер Международного уголовного суда на его арест.
Главные тезисы
- Монголия объясняет визит Путина энергетической зависимостью от России и политикой нейтралитета.
- Официальный Брюссель поддерживает расследование прокурора МУС на фоне российско-украинской войны.
ЕС раскритиковал решение Монголии касательно Путина
С заявлением по этому поводу выступил спикер внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
По его словам, для европейских властей международный визит нелегитимного президента РФ не остался незамеченным.
Кроме того, Брюссель не может проигнорировать тот факт, что Монголия, которая является стороной Римского устава Международного уголовного суда, должна была задержать Путина по ордеру прокурора МУС, однако не сделала этого.
Представитель внешнеполитической службы ЕС также добавил, что официальный Брюссель поддерживает расследования, которые прокурор МУС ведет по поводу событий российско-украинской войны, и призывает все страны-стороны Римского устава к полному сотрудничеству в этом вопросе.
Как Монголия комментирует визит Путина
3 сентября власти Монголии начали утверждать, что находятся в энергетической зависимости от страны-агрессорки России.
Именно поэтому мол они не могут арестовать нелегитимного президента РФ Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда.
Более того, по его словам, Улаанбаатар всегда придерживался политики нейтралитета во всех своих дипломатических отношениях.
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