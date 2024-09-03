Официальный Брюссель выразил сожаление по поводу того, что власти Монголии решили принять российского диктатора Владимира Путина и проигнорировали ордер Международного уголовного суда на его арест.

ЕС раскритиковал решение Монголии касательно Путина

С заявлением по этому поводу выступил спикер внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

По его словам, для европейских властей международный визит нелегитимного президента РФ не остался незамеченным.

Кроме того, Брюссель не может проигнорировать тот факт, что Монголия, которая является стороной Римского устава Международного уголовного суда, должна была задержать Путина по ордеру прокурора МУС, однако не сделала этого.

ЕС выражает сожаление по поводу того, что Молдова, государство-сторона Римского устава МКС, не выполнила свои обязательства… ЕС выражает наибольшую поддержку усилиям по обеспечению полной ответственности за военные преступления и другие тяжкие преступления связи с захватнической войной России против Украины, — заявил Петер Стано. Поделиться

Представитель внешнеполитической службы ЕС также добавил, что официальный Брюссель поддерживает расследования, которые прокурор МУС ведет по поводу событий российско-украинской войны, и призывает все страны-стороны Римского устава к полному сотрудничеству в этом вопросе.

Как Монголия комментирует визит Путина

3 сентября власти Монголии начали утверждать, что находятся в энергетической зависимости от страны-агрессорки России.

Именно поэтому мол они не могут арестовать нелегитимного президента РФ Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда.

Монголия импортирует 95% своих нефтепродуктов и более 20% электроэнергии от наших ближайших соседей, ранее страдавших от перебоев по техническим причинам. Эти поставки имеют решающее значение для обеспечения нашего существования и существования нашего народа, — заявил представитель Монголии. Поделиться

Более того, по его словам, Улаанбаатар всегда придерживался политики нейтралитета во всех своих дипломатических отношениях.