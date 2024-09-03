В Монголии активисты устроили акцию протеста из-за визита Путина — фото
Категория
Мир
Дата публикации

В Монголии активисты устроили акцию протеста из-за визита Путина — фото

В Монголии активисты устроили акцию протеста из-за визита Путина — фото
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Источник:  Андрей Цаплиенко

В знак протеста против визита российского диктатора РФ Владимира Путина в Монголию несколько активистов вышли во Дворец правительства с плакатами и сине-желтым флагом.

Главные тезисы

  • Протесты в Монголии из-за визита Путина основаны на обвинениях в военных преступлениях в Украине, за которые Международный уголовный суд выдал ордер на его арест.
  • Целью визита Путина в Монголию является дискредитация международных правовых институций и укрепление собственного имиджа лидера, не боящегося западных мер наказания.
  • Путин использует визит в Монголию для отвлечения общественного внимания от ситуации внутри России и ударов Украины по целям внутри страны.

В Монголии протестуют из-за визита преступника Путина

Как можно увидеть на фото, активисты вышли во Дворец правительства с плакатами и желто-голубым флагом.

Монголия ратифицировала Римский устав и должна была арестовать Путина по ордеру Международного уголовного суда. Впрочем, российский диктатор получил от монгольских властей гарантию беспрепятственного пребывания в стране.

Чего добивается Путин демонстративным визитом в Монголию

Как отмечают в ЦПИ, официальной целью визита называется участие кремлевского диктатора в торжествах по случаю 85-летия победы над Японией на реке Халхин-Гол.

Однако Путин преследует цель дискредитировать Международный уголовный суд, который выдал ордер на его арест из-за обвинений в военных преступлениях в Украине.

В частности, кремлевский диктатор стремится дать российской пропаганде повод распространять нарративы о беспомощности и бессилии предписаний западных институтов.

Поездка в Монголию, ратифицировавшую Римский устав и как член МКС, должна арестовать Путина, поставит от удара деятельность международных правовых институций.

Кроме этого, аналитики отмечают, что кремлевский диктатор также стремится консолидировать поддержку населения и улучшить собственный имидж как лидера, который не боится «западных мер наказания».

Также «международными успехами» Путин продолжает отвлекать население РФ от ситуации в курской области и ударов Украины по целям внутри РФ.

Визит Путина в Монголию является частью усилий по продвижению себя как альтернативного Запада и Китая «центра силы» для стран Глобального Юга и навязывания своей пропаганды войны в Украине.

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