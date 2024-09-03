У Монголії активісти влаштували акцію протесту через візит Путіна — фото

На знак протесту проти візиту російського диктатора РФ Володимира Путіна до Монголії кілька активістів вийшли до Палацу уряду з плакатами та блакитно-жовтим прапором.

У Монголії протестують через візит злочинця Путіна

Як можна побачити на фото, активісти вийшли до Палацу уряду з плакатами та жовто-блакитним прапором.

Монголія ратифікувала Римський статут, і мала би заарештувати Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду. Втім, російський диктатор отримав від монгольської влади гарантії безперешкодного перебування в країні.

Чого домагається Путін демонстративним візитом до Монголії

Як зазначають в ЦПД, офіційною метою візиту називається участь кремлівського диктатора в урочистостях з нагоди 85-річчя перемоги над Японією на річці Халхін-Гол.

Однак Путін має на меті дискредитувати Міжнародний кримінальний суд, який видав ордер на його арешт через звинувачення у воєнних злочинах в Україні.

Зокрема, кремлівський диктатор прагне дати російській пропаганді привід поширювати наративи про безпорадність та безсилість розпоряджень західних інституцій.

Поїздка до Монголії, яка ратифікувала Римський статут і як член МКС, має заарештувати Путіна, поставить від удар діяльність міжнародних правових інституцій.

Окрім цього аналітики зазначають, що кремлівський диктатор також прагне консолідувати підтримку населення та покращити власний імідж як лідера, який не боїться «західних заходів покарання».

Також «міжнародними успіхами» Путін продовжує відвертати увагу населення РФ від ситуації у курській області та ударів України по цілях всередині РФ.