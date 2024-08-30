Речник Міжнародного кримінального суду у Гаазі доктор Фаді ель-Абдалла заявив, що у разі візиту кремлівського диктатора Володимира Путіна до Монголії вже цього тижня він має бути заарештований.
Головні тези:
- Міжнародний кримінальний суд попередив Монголію про необхідність арешту кремлівського диктатора Володимира Путіна у разі його візиту.
- Україна закликає Монголію виконати обов'язковий міжнародний ордер на арешт Путіна за його воєнні злочини, зокрема у викраденні українських дітей.
- Монголія має співпрацювати з МКС та виконати рішення суду щодо арешту Путіна, якого звинувачують у численних воєнних злочинах, здійснених у відношенні України.
- Міжнародний кримінальний суд наголошує на необхідності дотримання Римського статуту країнами-підписантами та готовності вживати заходів у разі відмови від співпраці.
- Україна вимагає виконання міжнародного ордеру на арешт Путіна та його передачу до МКС для суду за воєнні злочини, вчинені проти українського народу.
МКС вимагає від Монголії арешту Путіна у разі його візиту
Зазначається, що запланований на вівторок наступного тижня візит Путіна до Монголії стане першим його візитом до країни-члена МКС після видачі ордеру на його арешт.
За словами речника МКС, Моноголія, як і всі країни, що взяли на себе зобов’язання щодо дотримання Римського статуту, має співпрацювати.
Фаді ель-Абдалла каже, що судді МКС розглядатимуть випадки "відмови від співпраці" з боку країн-підписантів і повідомлятимуть Асамблею держав-учасниць, яка може "вжити будь-яких заходів, які вважатиме доречними".
В Україні закликають Монголію заарештувати Путіна за ордером МКС
В МЗС України зазначили, що Монголія зобов’язана виконати обовʼязковий міжнародний ордер на арешт диктатора Володимира Путіна під час його майбутнього візиту.
У відомстві зазначили, що звинувачення на адресу Путіна у викраденні українських дітей є лише одним з численних воєнних злочинів, скоєних Путіним та військово-політичним керівництвом РФ в Україні, за які вони мають постати перед правосуддям.
Вони винні в розв’язанні злочинної війни проти України і звірствах окупаційної армії РФ проти українського народу - вбивствах, зґвалтуваннях, пограбуваннях, обстрілах цивільної інфраструктури, а також геноциді.
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