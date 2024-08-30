МКС попередив Монголію щодо візиту Путіна
Категорія
Політика
Дата публікації

МКС попередив Монголію щодо візиту Путіна

Володимир Путін
Джерело:  BBC

Речник Міжнародного кримінального суду у Гаазі доктор Фаді ель-Абдалла заявив, що у разі візиту кремлівського диктатора Володимира Путіна до Монголії вже цього тижня він має бути заарештований.

Головні тези:

  • Міжнародний кримінальний суд попередив Монголію про необхідність арешту кремлівського диктатора Володимира Путіна у разі його візиту.
  • Україна закликає Монголію виконати обов'язковий міжнародний ордер на арешт Путіна за його воєнні злочини, зокрема у викраденні українських дітей.
  • Монголія має співпрацювати з МКС та виконати рішення суду щодо арешту Путіна, якого звинувачують у численних воєнних злочинах, здійснених у відношенні України.
  • Міжнародний кримінальний суд наголошує на необхідності дотримання Римського статуту країнами-підписантами та готовності вживати заходів у разі відмови від співпраці.
  • Україна вимагає виконання міжнародного ордеру на арешт Путіна та його передачу до МКС для суду за воєнні злочини, вчинені проти українського народу.

МКС вимагає від Монголії арешту Путіна у разі його візиту

Зазначається, що запланований на вівторок наступного тижня візит Путіна до Монголії стане першим його візитом до країни-члена МКС після видачі ордеру на його арешт.

У нас чудові стосунки з нашими партнерами з Монголії. Звичайно, всі аспекти візиту президента були ретельно підготовлені, - заявив з приводу ймовірного арешту кремлівського диктатора у Монголії його речник Дмитро Пєсков.

За словами речника МКС, Моноголія, як і всі країни, що взяли на себе зобов’язання щодо дотримання Римського статуту, має співпрацювати.

Фаді ель-Абдалла каже, що судді МКС розглядатимуть випадки "відмови від співпраці" з боку країн-підписантів і повідомлятимуть Асамблею держав-учасниць, яка може "вжити будь-яких заходів, які вважатиме доречними".

В Україні закликають Монголію заарештувати Путіна за ордером МКС

В МЗС України зазначили, що Монголія зобов’язана виконати обовʼязковий міжнародний ордер на арешт диктатора Володимира Путіна під час його майбутнього візиту.

Українська сторона сподівається, що уряд Монголії усвідомлює той факт, що Володимир Путін є воєнним злочинцем. На його арешт за підозрою у незаконному примусовому переміщенні українських дітей до Російської Федерації видано ордер Міжнародним кримінальним судом, юрисдикція якого визнається Монголією, - зазначають в МЗС України.

У відомстві зазначили, що звинувачення на адресу Путіна у викраденні українських дітей є лише одним з численних воєнних злочинів, скоєних Путіним та військово-політичним керівництвом РФ в Україні, за які вони мають постати перед правосуддям.

Вони винні в розв’язанні злочинної війни проти України і звірствах окупаційної армії РФ проти українського народу - вбивствах, зґвалтуваннях, пограбуваннях, обстрілах цивільної інфраструктури, а також геноциді.

Закликаємо монгольську владу виконати обовʼязковий міжнародний ордер на арешт, та передати Путіна до Міжнародного кримінального суду в Гаазі, - наголосили в МЗС.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Путін прибув із візитом до Казахстану попри ордер МКС
Путін прибув із візитом до Казахстану попри ордер МКС
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Покарати РФ. Зеленський вніс до Ради законопроєкт про ратифікацію Римського статуту МКС
Верховна Рада України
Зеленський
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
У Монголії відмовились заарештовувати Путіна за ордером МКС — джерела
Прапор Монголії

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?