Речник Міжнародного кримінального суду у Гаазі доктор Фаді ель-Абдалла заявив, що у разі візиту кремлівського диктатора Володимира Путіна до Монголії вже цього тижня він має бути заарештований.

МКС вимагає від Монголії арешту Путіна у разі його візиту

Зазначається, що запланований на вівторок наступного тижня візит Путіна до Монголії стане першим його візитом до країни-члена МКС після видачі ордеру на його арешт.

У нас чудові стосунки з нашими партнерами з Монголії. Звичайно, всі аспекти візиту президента були ретельно підготовлені, - заявив з приводу ймовірного арешту кремлівського диктатора у Монголії його речник Дмитро Пєсков. Поширити

За словами речника МКС, Моноголія, як і всі країни, що взяли на себе зобов’язання щодо дотримання Римського статуту, має співпрацювати.

Фаді ель-Абдалла каже, що судді МКС розглядатимуть випадки "відмови від співпраці" з боку країн-підписантів і повідомлятимуть Асамблею держав-учасниць, яка може "вжити будь-яких заходів, які вважатиме доречними".

В Україні закликають Монголію заарештувати Путіна за ордером МКС

В МЗС України зазначили, що Монголія зобов’язана виконати обовʼязковий міжнародний ордер на арешт диктатора Володимира Путіна під час його майбутнього візиту.

Українська сторона сподівається, що уряд Монголії усвідомлює той факт, що Володимир Путін є воєнним злочинцем. На його арешт за підозрою у незаконному примусовому переміщенні українських дітей до Російської Федерації видано ордер Міжнародним кримінальним судом, юрисдикція якого визнається Монголією, - зазначають в МЗС України. Поширити

У відомстві зазначили, що звинувачення на адресу Путіна у викраденні українських дітей є лише одним з численних воєнних злочинів, скоєних Путіним та військово-політичним керівництвом РФ в Україні, за які вони мають постати перед правосуддям.

Вони винні в розв’язанні злочинної війни проти України і звірствах окупаційної армії РФ проти українського народу - вбивствах, зґвалтуваннях, пограбуваннях, обстрілах цивільної інфраструктури, а також геноциді.