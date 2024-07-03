Путін прибув із візитом до Казахстану попри ордер МКС

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін прилетів до Казахстану з робочою поїздкою, попри ордер Міжнародного кримінального суду, який зобовʼязує країну заарештувати його.

Що відомо про візит Путіна до Казахстану

Як зазначається, російський диктатор РФ Володимир Путін, візьме участь у саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в Астані, де, серед іншого, заплановані його зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном, президентом Туреччини Реджепом Ердоганом і виконуючим обовʼязки президента Ірану Мохаммадом Мохбером.

На саміті будуть також присутні лідери Азербайджану, Пакистану, Монголії, Катару та ОАЕ. До Астани також може прибути генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Основна програма саміту ШОС відбудеться 4 липня.

Арешт Путіна

17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації українських дітей з окупованих територій України до РФ, що є воєнним злочином.

Путін і Львова-Бєлова, як офіційні підозрювані, мають бути заарештовані в країнах, які ратифікували Римський статут. Тобто для них закриті відвідування 123 країн.

Путін після видачі ордеру виїздив тільки в Білорусь, Киргизстан, Китай та КНДР. Ці країни статут не ратифікували.