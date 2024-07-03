Путин прибыл с визитом в Казахстан несмотря на ордер МКС
Категория
Мир
Дата публикации

Путин прибыл с визитом в Казахстан несмотря на ордер МКС

Путин прибыл с визитом в Казахстан несмотря на ордер МКС
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Источник:  online.ua

Нелегитимный президент России Владимир Путин прилетел в Казахстан с рабочей поездкой, несмотря на ордер Международного уголовного суда, обязывающий страну арестовать его.

Главные тезисы

  • Владимир Путин прибыл в Казахстан на саммит ШОС, где запланированы встречи с лидерами других стран, несмотря на ордер на его арест от Международного уголовного суда.
  • Ордер МУС выдан после подозрений в преступлениях против человечности - похищении украинских детей с оккупированных территорий.
  • Путин может быть арестован только в странах, ратифицировавших Римский устав - что исключает для него посещение большинства стран мира.
  • Саммит ШОС в Астане соберет важных лидеров ряда стран, включая глав Китая, Турции, Ирана, а также нескольких других государств.

Что известно о визите Путина в Казахстан

Как отмечается, российский диктатор РФ Владимир Путин примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане, где, среди прочего, запланированы его встречи с главой КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Эрдоганом и исполняющим обязанности президента Ирана Мохаммадом Мохаммадом Мохбером.

На саммите будут также присутствовать лидеры Азербайджана, Пакистана, Монголии, Катара и ОАЭ. В Астану также может прибыть генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Основная программа саммита ШОС состоится 4 июля.

Арест Путина

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам детей Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации украинских детей с оккупированных территорий Украины в РФ, являющиеся военным преступлением.

Путин и Львов-Белов, как официальные подозреваемые, должны быть арестованы в странах, ратифицировавших Римский устав. То есть для них закрыты посещения 123 стран.

Путин после выдачи ордера выезжал только в Беларусь, Кыргызстан, Китай и КНДР. Эти страны устав не ратифицировали.

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