Представитель Международного уголовного суда в Гааге доктор Фади эль-Абдалла заявил, что в случае визита кремлевского диктатора Владимира Путина в Монголию уже на этой неделе он должен быть арестован.

МКС требует от Монголии ареста Путина в случае его визита

Отмечается, что запланированный на вторник на следующей неделе визит Путина в Монголию станет первым его визитом в страну-член МКС после выдачи ордера на его арест.

У нас отличные отношения с нашими партнерами из Монголии. Конечно, все аспекты визита президента были тщательно подготовлены, - заявил по поводу предполагаемого ареста кремлевского диктатора в Монголии его спикер Дмитрий Песков. Поделиться

По словам спикера МКС, Моноголия, как и все страны, взявшие на себя обязательства по соблюдению Римского устава, должна сотрудничать.

Фади эль-Абдалла говорит, что судьи МКС будут рассматривать случаи "отказа от сотрудничества" со стороны стран-подписантов и уведомлять Ассамблею государств-участников, которая может "принять любые меры, которые сочтет уместными".

В Украине призывают Монголию арестовать Путина по ордеру МКС

В МИД Украины отметили, что Монголия обязана исполнить обязательный международный ордер на арест диктатора Владимира Путина во время предстоящего визита.

Украинская сторона надеется, что правительство Монголии отдает себе отчет в том, что Владимир Путин является военным преступником. На его арест по подозрению в незаконном принудительном перемещении украинских детей в Российскую Федерацию издан ордер Международным уголовным судом, юрисдикция которого признается Монголией, - отмечают в МИД Украины. Поделиться

В ведомстве отметили, что обвинения в адрес Путина в похищении украинских детей являются лишь одним из многочисленных военных преступлений, совершенных Путиным и военно-политическим руководством РФ в Украине, за которые они должны предстать перед правосудием.

Они виновны в разрешении преступной войны против Украины и зверствах оккупационной армии РФ против украинского народа – убийствах, изнасилованиях, ограблениях, обстрелах гражданской инфраструктуры, а также геноциде.