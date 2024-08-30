Представитель Международного уголовного суда в Гааге доктор Фади эль-Абдалла заявил, что в случае визита кремлевского диктатора Владимира Путина в Монголию уже на этой неделе он должен быть арестован.
Главные тезисы
- Международный уголовный суд требует ареста Путина в случае его визита в Монголию за военные преступления, совершенные против Украины.
- Украина призывает Монголию исполнить обязательный ордер на арест Путина за похищение украинских детей и другие военные преступления.
- Монголия обязана сотрудничать с МКС и выполнять решения суда по аресту лиц, обвиняемых в военных преступлениях, включая Владимира Путина.
- МКС отмечает необходимость соблюдения Римского устава странами-подписантами и готовности принимать меры в случае отказа от сотрудничества.
- Украина требует передачи Путина в МКС для суда за военные преступления, совершенные в отношении украинского народа.
МКС требует от Монголии ареста Путина в случае его визита
Отмечается, что запланированный на вторник на следующей неделе визит Путина в Монголию станет первым его визитом в страну-член МКС после выдачи ордера на его арест.
По словам спикера МКС, Моноголия, как и все страны, взявшие на себя обязательства по соблюдению Римского устава, должна сотрудничать.
Фади эль-Абдалла говорит, что судьи МКС будут рассматривать случаи "отказа от сотрудничества" со стороны стран-подписантов и уведомлять Ассамблею государств-участников, которая может "принять любые меры, которые сочтет уместными".
В Украине призывают Монголию арестовать Путина по ордеру МКС
В МИД Украины отметили, что Монголия обязана исполнить обязательный международный ордер на арест диктатора Владимира Путина во время предстоящего визита.
В ведомстве отметили, что обвинения в адрес Путина в похищении украинских детей являются лишь одним из многочисленных военных преступлений, совершенных Путиным и военно-политическим руководством РФ в Украине, за которые они должны предстать перед правосудием.
Они виновны в разрешении преступной войны против Украины и зверствах оккупационной армии РФ против украинского народа – убийствах, изнасилованиях, ограблениях, обстрелах гражданской инфраструктуры, а также геноциде.
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