Монголия не будет арестовывать Путина по ордеру МКС

Власти Монголии дали гарантии кремлевскому диктатору Владимиру Путину, что он не будет арестован в соответствии с ордером Международного уголовного суда во время визита в эту страну.
Главные тезисы
- Власти Монголии не собираются арестовывать Путина по ордеру МКС во время его запланированного визита в страну
- Монголия обязана исполнить ордер МКС, но предоставила гарантии кремлевскому диктатору об отсутствии ареста
- Путин избегал визитов в страны, ратифицировавшие Римский статут после выдачи ордера на его арест, что стало причиной его отсутствия на некоторых международных мероприятиях
- Официальные представители Монголии пока не дали комментария относительно визита Путина, который связан с празднованием 85-й годовщины битвы на Халх-Голе
- Вопрос ареста Путина в странах, подписавших соглашение с Гаагским судом, остается актуальным и будет решаться судебными властями
Что известно о вероятности ареста Путина во время визита в Монголию
Монголия ратифицировала Римский устав и имеет возможность провести арест Путина в соответствии с ордером МКС.
По информации источников издания, кремлевский диктатор уже получил гарантии, что не будет арестован во время визита в Монголию в соответствии с ордером МКС из-за причастности к военным преступлениям в Украине.
Авторы материала подчеркивают, что Путин должен прибыть в Монголию в сентябре.
Это будет первая его поездка в страну-член МКС с момента выдачи ордера на арест.
Отмечается, что Монголия как страна, подписавшая Римский устав, регулирующий деятельность суда, обязана исполнить ордер и арестовать Путина, если он появится на ее территории.
Журналисты издания подчеркивают, что официальные представители администрации президента, премьер-министра и министерства иностранных дел Монголии не сразу ответили на запросы по поводу комментария по поводу визита Путина.
Однако 30 августа МИД Монголии провел встречу с представителями многочисленных иностранных посольств. В рамках этой встречи монгольские дипломаты заявили, что визит кремлевского диктатора связан с празднованием 85-й годовщины битвы на Халх-Голе в 1939 году против японских войск.
Что известно о других визитах Путина после выдачи ордера МКС на его арест
Ранее Путин не рисковал ездить в страны, ратифицировавшие Римский устав. В частности, поэтому он пропустил прошлогодний саммит лидеров стран БРИКС в Южной Африке, в который также входят Китай, Бразилия и Индия.
Это произошло потому, что принимающая страна дала понять, что ей придется выполнить ордер МКС как государству-члену.
Также Путин решил не ехать на саммит Группы 20 в прошлом году в Индии, хотя она не является членом МКС.
Кроме этого, Путина пригласили в ноябре на саммит G-20 в Бразилию, который она будет принимать в ноябре.
При этом президент Луис да Силва заявил, что вопрос о том, арестовывать ли Путина как стране, подписавшей соглашение с Гаагским судом, будут решать судебные власти.
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