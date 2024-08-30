Монголия не будет арестовывать Путина по ордеру МКС

Власти Монголии дали гарантии кремлевскому диктатору Владимиру Путину, что он не будет арестован в соответствии с ордером Международного уголовного суда во время визита в эту страну.

Что известно о вероятности ареста Путина во время визита в Монголию

Монголия ратифицировала Римский устав и имеет возможность провести арест Путина в соответствии с ордером МКС.

По информации источников издания, кремлевский диктатор уже получил гарантии, что не будет арестован во время визита в Монголию в соответствии с ордером МКС из-за причастности к военным преступлениям в Украине.

Авторы материала подчеркивают, что Путин должен прибыть в Монголию в сентябре.

Это будет первая его поездка в страну-член МКС с момента выдачи ордера на арест.

Отмечается, что Монголия как страна, подписавшая Римский устав, регулирующий деятельность суда, обязана исполнить ордер и арестовать Путина, если он появится на ее территории.

Владимир Путин

Журналисты издания подчеркивают, что официальные представители администрации президента, премьер-министра и министерства иностранных дел Монголии не сразу ответили на запросы по поводу комментария по поводу визита Путина.

Однако 30 августа МИД Монголии провел встречу с представителями многочисленных иностранных посольств. В рамках этой встречи монгольские дипломаты заявили, что визит кремлевского диктатора связан с празднованием 85-й годовщины битвы на Халх-Голе в 1939 году против японских войск.

Что известно о других визитах Путина после выдачи ордера МКС на его арест

Ранее Путин не рисковал ездить в страны, ратифицировавшие Римский устав. В частности, поэтому он пропустил прошлогодний саммит лидеров стран БРИКС в Южной Африке, в который также входят Китай, Бразилия и Индия.

Это произошло потому, что принимающая страна дала понять, что ей придется выполнить ордер МКС как государству-члену.

Также Путин решил не ехать на саммит Группы 20 в прошлом году в Индии, хотя она не является членом МКС.

Кроме этого, Путина пригласили в ноябре на саммит G-20 в Бразилию, который она будет принимать в ноябре.

При этом президент Луис да Силва заявил, что вопрос о том, арестовывать ли Путина как стране, подписавшей соглашение с Гаагским судом, будут решать судебные власти.