Переговоры с Путиным пока невозможны. Подоляк назвал три причины

Есть три причины, почему любой диалог Украины с российским диктатором Путиным пока будет пустым и не создаст основ для справедливого мира.
Главные тезисы
- России нельзя доверять из-за истории нарушений соглашений и договоренностей, что делает нецелесообразным диалог с Путиным.
- Проблема справедливых репараций: ущерб Украины после войны огромен, и без международного контроля выплата компенсаций неосуществима.
- Путин не имеет иммунитета для военных преступлений, что усложняет возможность наказания и подписания мирного соглашения.
- Замкомандир Жорин предупреждает о катастрофических последствиях переговоров с Россией, которые могут привести к еще более мощному удару и трагическому финалу для Украины.
Подоляк назвал причины, по которым диалог Украины с Путиным пока будет пустым
Невозможность доверять России
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляка отметил, что в 1928 году по инициативе Кремля был подписан пакт Литвинова, предусматривавший отказ от войны как средства государственной политики.
Проблема справедливых репараций
Подоляк также отмечает, что ущерб Украины с начала войны оценивается в пределах от 700 миллиардов до 1 триллиона долларов.
Россия не способна самостоятельно выплатить такую компенсацию, поэтому необходим международный механизм контроля, подобный тому, по которому Ирак отсчитывал проценты от нефтегазовой прибыли для Кувейта после оккупации 1990-1991 годов. Однако создание такого механизма возможно только при условии сотрудничества государства-агрессора, как это было в Ираке, где для этого нужно было отстранить от власти, арестовать и казнить Саддама Хусейна. Вывод о Путине очевиден.
Невозможность наказания военных преступников
Главным преступником в России является Путин. Согласно уставу Международного уголовного суда, у главы Кремля нет иммунитета в отношении военных преступлений, преступлений против человечности или геноцида. Это означает, что он до последнего будет противиться расследованию и не будет выдавать своих подчиненных.
Замкомандира Третьей штурмовой Жорин спрогнозировал вероятный финал переговоров Украины и РФ
Заместитель командира Третьей штурмовой бригады, экскомандир полка "Азов", майор ВСУ Максим Жорин в интервью Online.UA заявил, что Украину систематически подталкивают к началу переговоров с Россией, однако важно понимать, что они будут иметь катастрофические последствия.
По словам Жорина, у него создается впечатление, что украинцев постепенно "двигают в сторону переговоров".
На этом фоне важно понять, что именно россияне очень хотят, чтобы в нашем обществе была дискуссия на этот счет.
Жорин также предупредил, что потенциальные переговоры с Россией, скорее всего, будут иметь для Украины трагический финал. Поскольку говорится, что страна-агрессорка потребует условного перерыва, который использует для подготовки к новому мощному удару.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-