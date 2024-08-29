Переговоры с Путиным пока невозможны. Подоляк назвал три причины

Есть три причины, почему любой диалог Украины с российским диктатором Путиным пока будет пустым и не создаст основ для справедливого мира.

Подоляк назвал причины, по которым диалог Украины с Путиным пока будет пустым

Невозможность доверять России

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляка отметил, что в 1928 году по инициативе Кремля был подписан пакт Литвинова, предусматривавший отказ от войны как средства государственной политики.

Несмотря на это, СССР и его преемница Россия развязали десятки войн и нарушили сотни соглашений, в частности, Будапештский меморандум 1994 года и Договор об украинско-российской границе 2003 года, — напомнил Подоляк. Поделиться

Проблема справедливых репараций

Подоляк также отмечает, что ущерб Украины с начала войны оценивается в пределах от 700 миллиардов до 1 триллиона долларов.

Россия не способна самостоятельно выплатить такую компенсацию, поэтому необходим международный механизм контроля, подобный тому, по которому Ирак отсчитывал проценты от нефтегазовой прибыли для Кувейта после оккупации 1990-1991 годов. Однако создание такого механизма возможно только при условии сотрудничества государства-агрессора, как это было в Ираке, где для этого нужно было отстранить от власти, арестовать и казнить Саддама Хусейна. Вывод о Путине очевиден.

Невозможность наказания военных преступников

Главным преступником в России является Путин. Согласно уставу Международного уголовного суда, у главы Кремля нет иммунитета в отношении военных преступлений, преступлений против человечности или геноцида. Это означает, что он до последнего будет противиться расследованию и не будет выдавать своих подчиненных.

Все войны истекают, после чего начинаются переговоры и подписываются мирные соглашения. Единственная преграда на этом пути — один человек, чья фамилия уже кроваво вписана в историю, — написал Подоляк. Поделиться

Замкомандира Третьей штурмовой Жорин спрогнозировал вероятный финал переговоров Украины и РФ

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады, экскомандир полка "Азов", майор ВСУ Максим Жорин в интервью Online.UA заявил, что Украину систематически подталкивают к началу переговоров с Россией, однако важно понимать, что они будут иметь катастрофические последствия.

По словам Жорина, у него создается впечатление, что украинцев постепенно "двигают в сторону переговоров".

На этом фоне важно понять, что именно россияне очень хотят, чтобы в нашем обществе была дискуссия на этот счет.

Жорин также предупредил, что потенциальные переговоры с Россией, скорее всего, будут иметь для Украины трагический финал. Поскольку говорится, что страна-агрессорка потребует условного перерыва, который использует для подготовки к новому мощному удару.