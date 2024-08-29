Перемовини з Путіним наразі неможливі. Подоляк назвав три причини

Є три ґрунтовні причини, чому будь-який діалог України із російським диктатором Путіним наразі буде порожнім і не створить основ для справедливого миру.

Подоляк назвав причини, через які діалог України з Путіним наразі буде порожнім

Неможливість довіряти Росії

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляка зазначив, що у 1928 році за ініціативи Кремля був підписаний пакт Литвинова, який передбачав відмову від війни як засобу державної політики.

Попри це, СРСР і його наступниця Росія розв'язали десятки воєн і порушили сотні угод, зокрема Будапештський меморандум 1994 року та Договір про українсько-російський кордон 2003 року, — нагадав Подоляк. Поширити

Проблема справедливих репарацій

Подоляк також зазначає, що збитки України від початку війни оцінюються в межах від 700 мільярдів до 1 трильйона доларів.

Росія не здатна самостійно виплатити таку компенсацію, тому потрібен міжнародний механізм контролю, подібний до того, за яким Ірак відраховував відсотки від нафтогазових прибутків для Кувейту після окупації 1990–1991 років. Однак створення такого механізму можливе лише за умови співпраці держави-агресора, як це було в Іраку, де для цього потрібно було усунути від влади, заарештувати і стратити Саддама Хусейна. Висновок щодо Путіна очевидний.

Неможливість покарання воєнних злочинців

Найголовнішим злочинцем у Росії є Путін. Згідно зі статутом Міжнародного кримінального суду, глава Кремля не має імунітету щодо воєнних злочинів, злочинів проти людяності чи геноциду. Це означає, що він до останнього буде опиратися розслідуванню і не видаватиме своїх підлеглих.

Всі війни закінчуються, після чого починаються переговори та підписуються мирні угоди. Єдина перепона на цьому шляху — одна особа, чиє прізвище вже криваво вписане в історію, — написав Подоляк. Поширити

Замкомандира Третьої штурмової Жорін спрогнозував найімовірніший фінал переговорів України та РФ

Заступник командира Третьої штурмової бригади, екскомандир полку “Азов”, майор ЗСУ Максим Жорін в інтерв'ю Online.UA заявив, що Україну систематично підштовхують до початку перемовин з Росією, однак важливо розуміти, що вони матимуть катастрофічні наслідки.

За словами Жоріна, у нього складається враження, що українців поступово “рухають у бік перемовин”.

На цьому тлі важливо усвідомити, що саме росіяни дуже хочуть, щоб у нашому суспільстві була дискусія з цього приводу.

Жорін також попередив, що потенційні перемови з Росією, найімовірніше, матимуть для України трагічний фінал. Оскільки мовиться про те, що країна-агресорка зажадає умовної перерви, яку використає для підготовки до нового потужного удару.