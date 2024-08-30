Монголія не заарештовуватиме Путіна за ордером МКС

Влада Монголії дала гарантії кремлівському диктатору Володимиру Путіну, що він не буде заарештований відповідно до ордеру Міжнародного кримінального суду під час візиту до цієї країни.

Що відомо про ймовірність арешту Путіна під час візиту до Монголії

Зазначається, що Монголія ратіфікувала Римський статут і має змогу провести арешт Путіна відповідно до ордеру МКС.

За інформацією джерел видання, кремлівський диктатор вже отримав гарантії, що не буде заарештований під час візиту до Монголії відповідно до ордеру МКС через причетність до воєнних злочинів в Україні.

Автори матеріалу підкреслюють, що Путін має прибути в Монголію у вересні.

Це буде перша його поїздка до країни-члена МКС з моменту видачі ордера на арешт.

Зазначається, що Монголія, як країна, що підписала Римський статут, який регулює діяльність суду, зобов'язана виконати ордер і заарештувати Путіна, якщо він з'явиться на її території.

Володимир Путін

Журналісти видання підкреслюють, що офіційні представники адміністрації президента, прем'єр-міністра і міністерства закордонних справ Монголії не відразу відповіли на запити щодо коментаря з приводу візиту Путіна.

Однак 30 серпня МЗС Монголії провело зустріч з представниками численних іноземних посольств. У рамках цієї зустрічі монгольські дипломати заявили, що візит кремлівського диктатора пов'язаний з відзначенням 85-ї річниці битви на Халх-Голі 1939 року проти японських військ.

Що відомо про інші візити Путіна після видачі ордера МКС на його арешт

Раніше Путін не ризикував їздити до країн, які ратифікували Римський статут. Зокрема, через це він пропустив минулорічний саміт лідерів країн БРІКС у Південній Африці, до якої також входять Китай, Бразилія та Індія.

Це сталось через те, що приймаюча країна дала зрозуміти, що їй доведеться виконати ордер МКС як державі-члену.

Також Путін вирішив не їхати на саміт Групи 20 минулого року в Індії, хоча вона не є членом МКС.

Окрім цього Путіна запросили у листопаді на саміт G-20 до Бразилії, який вона прийматиме в листопаді.

При цьому президент Луїс да Сілва заявив, що питання про те, чи заарештовувати Путіна як країні, що підписала угоду з Гаазьким судом, вирішуватиме судова влада.