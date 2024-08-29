Річниця боїв за Іловайськ. Буданов нагадав, чому компроміси з Путіним є пасткою

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов у 10-ту річницю боїв за Іловайськ згадав усіх полеглих у війні з Росією українських захисників і підкреслив, що будь-який компроміс із Путіним - пастка.

Буданов закликав вшанувати та згадати всіх полеглих захисників і захисниць України

Звертаючись до співробітників і співробітниць воєнної розвідки, Буданов нагадав, що, 29 серпня є важливою датою для кожного з них — День пам’яті захисників і захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Сьогодні виповнюється десять років відтоді, як Україну приголомшила страшна звістка про підступний розстріл українських військових, шлях яких пролягав через соняшникове поле. Тому традиційним символом пам’ятного дня став соняшник, — зауважив Кирило Буданов. Поширити

Начальник розвідки нагадав запеклі бої між українськими захисниками та загарбниками РФ під Іловайськом впродовж місяця і т. зв. обіцяний "зелений коридор", який став для сотень військових і добровольців дорогою смерті.

Російські війська порушили домовленості та відкрили вогонь на знищення, розстрілявши українські колони на марші. Сотні військових і добровольців загинули, десятки зникли безвісти. Тоді ці події стали величезним уроком — Путіну нізащо не можна довіряти, будь-який компроміс із ним — це пастка. Кирило Буданов Начальник ГУР

Що відомо про Іловайську трагедію

Наприкінці серпня 2014 року після інтенсивних боїв сили АТО опинилися в оточенні під Іловайськом у Донецькій області.

У ніч з 28 на 29 серпня нелегітимний президент Росії Володимир Путін закликав бойовиків надати українським військовим гуманітарний коридор для безпечного виходу з оточення. Однак російські війська обстріляли цей коридор, порушивши домовленості.

Іловайська трагедія стала однією з найбільших втрат українських військових від початку російського вторгнення на Донбас: офіційно загинули 366 військових, близько 450 отримали поранення, 300 потрапили в полон, а 84 зникли безвісти.

14 серпня 2017 року Генпрокуратура оприлюднила результати розслідування подій під Іловайськом, згідно з якими головним винуватцем трагедії є командування Збройних сил РФ.