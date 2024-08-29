Річниця боїв за Іловайськ. Буданов нагадав, чому компроміси з Путіним є пасткою

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов у 10-ту річницю боїв за Іловайськ згадав усіх полеглих у війні з Росією українських захисників і підкреслив, що будь-який компроміс із Путіним - пастка.
Головні тези:
- Кирило Буданов нагадав усім про важливість вшанування загиблих захисників під час 10-річної річниці боїв за Іловайськ
- Путіну нізащо не можна довіряти, а компроміси з ним - це пастка.
- Іловайська трагедія 2014 року стала однією з найбільших втрат українських військових: загинули сотні військових, десятки зникли безвісти
- Російські війська порушили домовленості та відкрили вогонь на знищення, розстрілявши українські колони на марші
Буданов закликав вшанувати та згадати всіх полеглих захисників і захисниць України
Звертаючись до співробітників і співробітниць воєнної розвідки, Буданов нагадав, що, 29 серпня є важливою датою для кожного з них — День пам’яті захисників і захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
Начальник розвідки нагадав запеклі бої між українськими захисниками та загарбниками РФ під Іловайськом впродовж місяця і т. зв. обіцяний "зелений коридор", який став для сотень військових і добровольців дорогою смерті.
Що відомо про Іловайську трагедію
Наприкінці серпня 2014 року після інтенсивних боїв сили АТО опинилися в оточенні під Іловайськом у Донецькій області.
У ніч з 28 на 29 серпня нелегітимний президент Росії Володимир Путін закликав бойовиків надати українським військовим гуманітарний коридор для безпечного виходу з оточення. Однак російські війська обстріляли цей коридор, порушивши домовленості.
Іловайська трагедія стала однією з найбільших втрат українських військових від початку російського вторгнення на Донбас: офіційно загинули 366 військових, близько 450 отримали поранення, 300 потрапили в полон, а 84 зникли безвісти.
14 серпня 2017 року Генпрокуратура оприлюднила результати розслідування подій під Іловайськом, згідно з якими головним винуватцем трагедії є командування Збройних сил РФ.
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