Годовщина боев за Иловайск. Буданов напомнил, почему компромиссы с Путиным являются ловушкой

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в 10-ю годовщину боев за Иловайск вспомнил всех павших в войне с Россией украинских защитников и подчеркнул, что любой компромисс с Путиным – ловушка.

Буданов призвал почтить и вспомнить всех павших защитников и защитниц Украины

Обращаясь к сотрудникам и сотрудницам военной разведки, Буданов напомнил, что 29 августа является важной датой для каждого из них — День памяти защитников и защитниц, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Сегодня исполняется десять лет с тех пор, как Украину ошеломило страшное известие о коварном расстреле украинских военных, путь которых пролегал через подсолнечное поле. Поэтому традиционным символом памятного дня стал подсолнечник, — заметил Кирилл Буданов. Поделиться

Начальник разведки напомнил упорные бои между украинскими защитниками и захватчиками РФ под Иловайском в течение месяца и т. н. обещанный "зеленый коридор", ставший для сотен военных и добровольцев дорогой смерти.

Российские войска нарушили договоренности и открыли огонь на уничтожение, расстреляв украинские колонны на марше. Сотни военных и добровольцев погибли, десятки пропали без вести. Тогда эти события стали огромным уроком — Путину ни за что нельзя доверять, любой компромисс с ним — это ловушка. Кирилл Буданов Начальник ГУР

Что известно об Иловайской трагедии

В конце августа 2014 после интенсивных боев силы АТО оказались в окружении под Иловайском в Донецкой области.

В ночь с 28 на 29 августа нелегитимный президент России Владимир Путин призвал боевиков предоставить украинским военным гуманитарный коридор для безопасного выхода из оцепления. Однако русские войска обстреляли этот коридор, нарушив уговоры.

Иловайская трагедия стала одной из самых больших потерь украинских военных с начала российского вторжения на Донбасс: официально погибли 366 военных, около 450 получили ранения, 300 попали в плен, а 84 пропали без вести.

14 августа 2017 года Генпрокуратура обнародовала результаты расследования событий под Иловайском, согласно которым главным виновником трагедии является командование Вооруженных сил РФ.