Аналітики з Центру протидії дезінформації при РНБО зазначають, що кремлівський диктатор Володимир Путін у рамках запланованого візиту до Монголії переслідує одразу кілька цілей.

Чого домагається Путін демонстративним візитом до Монголії

Зазначається, що офіційною метою візиту називається участь кремлівського диктатора в урочистостях з нагоди 85-річчя перемоги над Японією на річці Халхін-Гол.

Однак Путін має на меті дискредитувати Міжнародний кримінальний суд, який видав ордер на його арешт через звинувачення у воєнних злочинах в Україні.

Зокрема, кремлівський диктатор прагне дати російській пропаганді привід поширювати наративи про безпорадність та бессилість розпоряджень західних інституцій.

Поїздка до Монголії, яка ратифікувала Римський статут і як член МКС, має заарештувати Путіна, поставить від удар діяльність міжнародних правових інституцій.

Яким чином Путін прагне кинути новий виклик Заходу через візит до Монголії

Путін також хоче зруйнувати твердження щодо дипломатичної ізоляції Росії на тлі триваючої злочинної війни проти України.

Окрім цього аналітики зазначають, що кремлівський диктатор також прагне консолідувати підтримку населення та покращити власний імідж як лідера, який не боїться «західних заходів покарання».

Також «міжнародними успіхами» путін продовжує відволікати увагу населення рф від ситуації у курській області та ударів України по цілях всередині РФ.

Візит путіна в Монголію є частиною зусиль із просування себе як альтернативного Заходу і Китаю «центру сили» для країн Глобального Півдня та нав’язування своєї пропаганди щодо війни в Україні. У великому інтерв’ю одній з монгольських газет путін присвятив багато уваги виправданню свого вторгнення в Україну та перекладанню відповідальності за розв’язану ним війну на «колективний Захід.