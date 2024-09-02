В ЦПД назвали реальную цель визита Путина в Монголию
Категория
Политика
Дата публикации

В ЦПД назвали реальную цель визита Путина в Монголию

ЦПД
Владимир Путин
Читати українською

Аналитики из Центра противодействия дезинформации при СНБО отмечают, что кремлевский диктатор Владимир Путин в рамках планируемого визита в Монголию преследует сразу несколько целей.

Главные тезисы

  • Путин посещает Монголию с целью дискредитации Международного уголовного суда по обвинениям в военных преступлениях в Украине.
  • Путин стремится утвердить себя как альтернативный центр влияния для стран Глобального Юга и распространять пропаганду украинского конфликта.
  • Целью визита также является разрушение утверждений по дипломатической изоляции России и улучшение имиджа лидера, не боящегося “западных мер наказания”.
  • Путин продвигает себя как альтернативный Западу и Китаю 'центр силы' для стран Глобального Юга и навязывает свою пропаганду войны в Украине.
  • Обещания поставок газа и горюче-смазочных материалов Монголии являются частью стратегии Путина по обеспечению поддержки и отказа от западных стандартов.

Чего добивается Путин демонстративным визитом в Монголию

Отмечается, что официальной целью визита называется участие кремлевского диктатора в торжествах по случаю 85-летия победы над Японией на реке Халхин-Гол.

Однако Путин преследует цель дискредитировать Международный уголовный суд, который выдал ордер на его арест из-за обвинений в военных преступлениях в Украине.

В частности, кремлевский диктатор стремится дать российской пропаганде повод распространять нарративы о беспомощности и бессилии предписаний западных институтов.

Поездка в Монголию, ратифицировавшую Римский устав и как член МКС, должна арестовать Путина, поставит от удара деятельность международных правовых институций.

Как Путин стремится бросить новый вызов Западу из-за визита в Монголию

Путин также хочет разрушить утверждение по дипломатической изоляции России на фоне продолжающейся преступной войны против Украины.

Кроме этого, аналитики отмечают, что кремлевский диктатор также стремится консолидировать поддержку населения и улучшить собственный имидж как лидера, который не боится «западных мер наказания».

Также «международными успехами» путин продолжает отвлекать внимание населения России от ситуации в курской области и ударов Украины по целям внутри РФ.

Визит путина в Монголию является частью усилий по продвижению себя как альтернативного Запада и Китая «центра силы» для стран Глобального Юга и навязывания своей пропаганды войны в Украине. В большом интервью одной из монгольских газет Путин посвятил много внимания оправданию своего вторжения в Украину и переводу ответственности за развязанную им войну на «коллективный Запад».

В обмен на дружеский прием путин пообещал, что Монголия сможет использовать часть дешевого газа, который будет идти через страну по трубопроводу в Китай. Монголия также получила обещание поставки горюче-смазочных материалов по льготным ценам.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
У Путина похвастались дружбой с Монголией и посмеялись над Обамой
У Путина похвастались дружбой с Монголией и посмеялись над Обамой
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В Монголии отказались арестовывать Путина по ордеру МКС — источники
Флаг Монголии
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
МКС предупредил Монголию по поводу визита Путина
Владимир Путин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?