Аналитики из Центра противодействия дезинформации при СНБО отмечают, что кремлевский диктатор Владимир Путин в рамках планируемого визита в Монголию преследует сразу несколько целей.

Чего добивается Путин демонстративным визитом в Монголию

Отмечается, что официальной целью визита называется участие кремлевского диктатора в торжествах по случаю 85-летия победы над Японией на реке Халхин-Гол.

Однако Путин преследует цель дискредитировать Международный уголовный суд, который выдал ордер на его арест из-за обвинений в военных преступлениях в Украине.

В частности, кремлевский диктатор стремится дать российской пропаганде повод распространять нарративы о беспомощности и бессилии предписаний западных институтов.

Поездка в Монголию, ратифицировавшую Римский устав и как член МКС, должна арестовать Путина, поставит от удара деятельность международных правовых институций.

Как Путин стремится бросить новый вызов Западу из-за визита в Монголию

Путин также хочет разрушить утверждение по дипломатической изоляции России на фоне продолжающейся преступной войны против Украины.

Кроме этого, аналитики отмечают, что кремлевский диктатор также стремится консолидировать поддержку населения и улучшить собственный имидж как лидера, который не боится «западных мер наказания».

Также «международными успехами» путин продолжает отвлекать внимание населения России от ситуации в курской области и ударов Украины по целям внутри РФ.

Визит путина в Монголию является частью усилий по продвижению себя как альтернативного Запада и Китая «центра силы» для стран Глобального Юга и навязывания своей пропаганды войны в Украине. В большом интервью одной из монгольских газет Путин посвятил много внимания оправданию своего вторжения в Украину и переводу ответственности за развязанную им войну на «коллективный Запад».