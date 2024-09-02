Аналитики из Центра противодействия дезинформации при СНБО отмечают, что кремлевский диктатор Владимир Путин в рамках планируемого визита в Монголию преследует сразу несколько целей.
Главные тезисы
- Путин посещает Монголию с целью дискредитации Международного уголовного суда по обвинениям в военных преступлениях в Украине.
- Путин стремится утвердить себя как альтернативный центр влияния для стран Глобального Юга и распространять пропаганду украинского конфликта.
- Целью визита также является разрушение утверждений по дипломатической изоляции России и улучшение имиджа лидера, не боящегося “западных мер наказания”.
- Путин продвигает себя как альтернативный Западу и Китаю 'центр силы' для стран Глобального Юга и навязывает свою пропаганду войны в Украине.
- Обещания поставок газа и горюче-смазочных материалов Монголии являются частью стратегии Путина по обеспечению поддержки и отказа от западных стандартов.
Чего добивается Путин демонстративным визитом в Монголию
Отмечается, что официальной целью визита называется участие кремлевского диктатора в торжествах по случаю 85-летия победы над Японией на реке Халхин-Гол.
Однако Путин преследует цель дискредитировать Международный уголовный суд, который выдал ордер на его арест из-за обвинений в военных преступлениях в Украине.
В частности, кремлевский диктатор стремится дать российской пропаганде повод распространять нарративы о беспомощности и бессилии предписаний западных институтов.
Поездка в Монголию, ратифицировавшую Римский устав и как член МКС, должна арестовать Путина, поставит от удара деятельность международных правовых институций.
Как Путин стремится бросить новый вызов Западу из-за визита в Монголию
Путин также хочет разрушить утверждение по дипломатической изоляции России на фоне продолжающейся преступной войны против Украины.
Кроме этого, аналитики отмечают, что кремлевский диктатор также стремится консолидировать поддержку населения и улучшить собственный имидж как лидера, который не боится «западных мер наказания».
Также «международными успехами» путин продолжает отвлекать внимание населения России от ситуации в курской области и ударов Украины по целям внутри РФ.
Визит путина в Монголию является частью усилий по продвижению себя как альтернативного Запада и Китая «центра силы» для стран Глобального Юга и навязывания своей пропаганды войны в Украине. В большом интервью одной из монгольских газет Путин посвятил много внимания оправданию своего вторжения в Украину и переводу ответственности за развязанную им войну на «коллективный Запад».
В обмен на дружеский прием путин пообещал, что Монголия сможет использовать часть дешевого газа, который будет идти через страну по трубопроводу в Китай. Монголия также получила обещание поставки горюче-смазочных материалов по льготным ценам.
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