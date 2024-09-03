Візит Путіна у Монголію попри ордер МКС — з'явилася перша реакція ЄС

Офіційний Брюссель висловив жаль з приводу того, що влада Монголії вирішила прийняти російського диктатора Володимира Путіна та проігнорувала ордер Міжнародного кримінального суду на його арешт.

ЄС розкритикував рішення Монголії щодо Путіна

З заявою з цього приводу виступив спікер зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано.

За його словами, для європейської влади міжнародний візит нелегітимного президента РФ не залишився непоміченим.

Окрім того, Брюссель не може проігнорувати той факт, що Монголія є стороною Римського статуту Міжнародного кримінального суду і мала би затримати Путіна за ордером прокурора МКС.

ЄС висловлює жаль з приводу того, що Молдова, держава-сторона Римського статуту МКС, не виконала свої зобов’язання за ним щодо виконання ордеру на арешт… ЄС висловлює найбільшу підтримку зусиллям із забезпечення повної відповідальності за воєнні злочини та інші найтяжчі злочини у зв’язку з загарбницькою війною Росії проти України, — заявив Петер Стано. Поширити

Речник зовнішньополітичної служби ЄС також додав, що офіційний Брюссель підтримує розслідування, які прокурор МКС веде щодо подій російсько-української війни, та закликає усі країни-сторони Римського статуту до повної співпраці у цьому питанні.

Як Монголія коментує візит Путіна

3 вересня влада Монголії почала стверджувати, що знаходиться перебуває в енергетичній залежності від країни-агресорки Росії.

Саме тому, мовляв, вони не можуть заарештувати нелегітимного президента РФ Володимира Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду.

Монголія імпортує 95% своїх нафтопродуктів та понад 20% електроенергії від наших найближчих сусідів, які раніше страждали від перебоїв з технічних причин. Ці постачання мають вирішальне значення для забезпечення нашого існування та існування нашого народу, — заявив представник Монголії. Поширити

Ба більше, за його словами, Улаанбаатар завжди дотримувався політики нейтралітету у всіх своїх дипломатичних відносинах.