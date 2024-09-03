"У нас зв'язані руки". Монголія пожалілась, чому не заарештувала Путіна за ордером МКС
Категорія
Україна
Дата публікації

"У нас зв'язані руки". Монголія пожалілась, чому не заарештувала Путіна за ордером МКС

"У нас зв'язані руки". Монголія пожалілась, чому не заарештувала Путіна за ордером МКС
Джерело:  Politico

У Монголії заявили, що країна перебуває в енергетичній залежності від РФ. Через це вони не можуть заарештувати російського диктатора Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду.

Головні тези:

  • Монголія не може арештувати Путіна за ордером МКС через енергетичну залежність від РФ.
  • Представник уряду підкреслив, що імпорт енергоресурсів забезпечує існування країни та народу.
  • Міжнародний кримінальний суд може звільнити Монголію від обов'язку арештувати Путіна у разі порушення угод з РФ.
  • Порушення міжнародних зобов'язань може призвести до порушення балансу сил та авторитету Міжнародного кримінального суду.

Влада Монголії не арештує Путіна через енергетичну залежність від РФ

Представник уряду Монголії зазначив, що країна залежить від постачання енергоресурсів з РФ, і через це не може виконати ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна.

Монголія імпортує 95% своїх нафтопродуктів та понад 20% електроенергії від наших найближчих сусідів, які раніше страждали від перебоїв з технічних причин. Ці поставки мають вирішальне значення для забезпечення нашого існування та існування нашого народу, — сказав представник.

Президент Монголії Ухнагійн Хурелсух та російський диктатор Володимир Путін (фото -росЗМІ)

Окрім цього представник уряду заявив, що Монголія завжди дотримувалася політики нейтралітету у всіх своїх дипломатичних відносинах.

Чи може Монголія бути звільнена від обов’язку арештувати Путіна

За словами представника Міжнародного кримінального суду (МКС) Фаді ель-Абдалли, Монголія, як держава-учасниця Римського статуту, має співпрацювати з МКС, але може бути звільнена від обов’язку арештувати нелегітимного президента РФ Володимира Путіна.

Він пояснив, що держави, які підписали Римський статут, у тому числі й Монголія, повинні співпрацювати з судом згідно з главою IX цієї угоди, яка регулює діяльність МКС.

Однак угода також передбачає, що в деяких випадках держави можуть не виконувати зобов’язання з арешту. Це можливо, якщо виконання ордера суперечить їхнім договірним зобов’язанням перед іншою державою або порушує дипломатичний імунітет особи чи майна третьої держави.

У разі відмови від співпраці судді МКС можуть зробити відповідний висновок і повідомити про це Асамблею держав-учасниць. Після цього Асамблея може вжити будь-яких заходів, які вона вважатиме за потрібне, — зазначив ель-Абдалла.

Заступник генпрокурора України у 2019-2022 роках Гюндуз Мамедов зазначив, що якщо у Монголії та РФ є попередні домовленості, які будуть порушені у разі виконання Монголією своїх зобов’язань перед МКС й арешту Путіна, то Суд має попередньо отримати від Монголії згоду щодо співпраці.

Наразі невідомо, чи є такі угоди між РФ і Монголією, а також чи направляв МКС такий запит.

Якщо країни ігнорують свої міжнародні зобов’язання, вони порушують баланс сил. Відмова країни — члена МКС видавати Суду підозрюваного насамперед вдарить по авторитетності самого Суду та міжнародної кримінальної юстиції загалом. І це реально є дуже вигідним для підозрюваних у вчиненні міжнародних злочинів, — зазначив Гюндуз Мамедов.

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