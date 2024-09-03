"У нас зв'язані руки". Монголія пожалілась, чому не заарештувала Путіна за ордером МКС

У Монголії заявили, що країна перебуває в енергетичній залежності від РФ. Через це вони не можуть заарештувати російського диктатора Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду.
Головні тези:
- Монголія не може арештувати Путіна за ордером МКС через енергетичну залежність від РФ.
- Представник уряду підкреслив, що імпорт енергоресурсів забезпечує існування країни та народу.
- Міжнародний кримінальний суд може звільнити Монголію від обов'язку арештувати Путіна у разі порушення угод з РФ.
- Порушення міжнародних зобов'язань може призвести до порушення балансу сил та авторитету Міжнародного кримінального суду.
Влада Монголії не арештує Путіна через енергетичну залежність від РФ
Представник уряду Монголії зазначив, що країна залежить від постачання енергоресурсів з РФ, і через це не може виконати ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна.
Окрім цього представник уряду заявив, що Монголія завжди дотримувалася політики нейтралітету у всіх своїх дипломатичних відносинах.
Чи може Монголія бути звільнена від обов’язку арештувати Путіна
За словами представника Міжнародного кримінального суду (МКС) Фаді ель-Абдалли, Монголія, як держава-учасниця Римського статуту, має співпрацювати з МКС, але може бути звільнена від обов’язку арештувати нелегітимного президента РФ Володимира Путіна.
Він пояснив, що держави, які підписали Римський статут, у тому числі й Монголія, повинні співпрацювати з судом згідно з главою IX цієї угоди, яка регулює діяльність МКС.
Однак угода також передбачає, що в деяких випадках держави можуть не виконувати зобов’язання з арешту. Це можливо, якщо виконання ордера суперечить їхнім договірним зобов’язанням перед іншою державою або порушує дипломатичний імунітет особи чи майна третьої держави.
Заступник генпрокурора України у 2019-2022 роках Гюндуз Мамедов зазначив, що якщо у Монголії та РФ є попередні домовленості, які будуть порушені у разі виконання Монголією своїх зобов’язань перед МКС й арешту Путіна, то Суд має попередньо отримати від Монголії згоду щодо співпраці.
Наразі невідомо, чи є такі угоди між РФ і Монголією, а також чи направляв МКС такий запит.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-