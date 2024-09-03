У Монголії заявили, що країна перебуває в енергетичній залежності від РФ. Через це вони не можуть заарештувати російського диктатора Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду.

Влада Монголії не арештує Путіна через енергетичну залежність від РФ

Представник уряду Монголії зазначив, що країна залежить від постачання енергоресурсів з РФ, і через це не може виконати ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна.

Монголія імпортує 95% своїх нафтопродуктів та понад 20% електроенергії від наших найближчих сусідів, які раніше страждали від перебоїв з технічних причин. Ці поставки мають вирішальне значення для забезпечення нашого існування та існування нашого народу, — сказав представник. Поширити

Президент Монголії Ухнагійн Хурелсух та російський диктатор Володимир Путін (фото -росЗМІ)

Окрім цього представник уряду заявив, що Монголія завжди дотримувалася політики нейтралітету у всіх своїх дипломатичних відносинах.

Чи може Монголія бути звільнена від обов’язку арештувати Путіна

За словами представника Міжнародного кримінального суду (МКС) Фаді ель-Абдалли, Монголія, як держава-учасниця Римського статуту, має співпрацювати з МКС, але може бути звільнена від обов’язку арештувати нелегітимного президента РФ Володимира Путіна.

Він пояснив, що держави, які підписали Римський статут, у тому числі й Монголія, повинні співпрацювати з судом згідно з главою IX цієї угоди, яка регулює діяльність МКС.

Однак угода також передбачає, що в деяких випадках держави можуть не виконувати зобов’язання з арешту. Це можливо, якщо виконання ордера суперечить їхнім договірним зобов’язанням перед іншою державою або порушує дипломатичний імунітет особи чи майна третьої держави.

У разі відмови від співпраці судді МКС можуть зробити відповідний висновок і повідомити про це Асамблею держав-учасниць. Після цього Асамблея може вжити будь-яких заходів, які вона вважатиме за потрібне, — зазначив ель-Абдалла. Поширити

Заступник генпрокурора України у 2019-2022 роках Гюндуз Мамедов зазначив, що якщо у Монголії та РФ є попередні домовленості, які будуть порушені у разі виконання Монголією своїх зобов’язань перед МКС й арешту Путіна, то Суд має попередньо отримати від Монголії згоду щодо співпраці.

Наразі невідомо, чи є такі угоди між РФ і Монголією, а також чи направляв МКС такий запит.