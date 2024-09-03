В Монголии заявили, что страна находится в энергетической зависимости от РФ. Поэтому они не могут арестовать российского диктатора Путина по ордеру Международного уголовного суда.

Власти Монголии не арестуют Путина из-за энергетической зависимости от РФ

Представитель правительства Монголии отметил, что страна зависит от поставок энергоресурсов из РФ, и поэтому не может выполнить ордер Международного уголовного суда на арест Путина.

Монголия импортирует 95% своих нефтепродуктов и более 20% электроэнергии от наших ближайших соседей, ранее страдавших перебоями по техническим причинам. Эти поставки имеют решающее значение для обеспечения нашего существования и существования нашего народа, сказал представитель. Поделиться

Президент Монголии Ухнагийн Хурелсух и российский диктатор Владимир Путин (фото -росСМИ)

Кроме того, представитель правительства заявил, что Монголия всегда придерживалась политики нейтралитета во всех своих дипломатических отношениях.

Может ли Монголия быть освобождена от обязанности арестовать Путина.

По словам представителя Международного уголовного суда (МКС) Фади эль-Абдаллы, Монголия, как государство-участник Римского устава, должно сотрудничать с МКС, но может быть освобождена от обязанности арестовать нелегитимного президента РФ Владимира Путина.

Он пояснил, что государства, подписавшие Римский устав, в том числе и Монголия, должны сотрудничать с судом согласно главе IX настоящего соглашения, регулирующего деятельность МКС.

Однако соглашение также предусматривает, что в некоторых случаях государства могут не выполнять обязательства по аресту. Это возможно, если исполнение ордера противоречит их договорным обязательствам перед другим государством или нарушает дипломатический иммунитет личности или имущества третьего государства.

В случае отказа от сотрудничества судьи МКС могут сделать соответствующее заключение и сообщить об этом Ассамблею государств-участников. После этого Ассамблея может принять любые меры, которые она сочтет нужным, — отметил эль-Абдалла. Поделиться

Заместитель генпрокурора Украины в 2019-2022 годах Гюндуз Мамедов отметил , что если у Монголии и РФ есть предварительные договоренности, которые будут нарушены в случае выполнения Монголией своих обязательств перед МКС и ареста Путина, то Суд должен предварительно получить от Монголии согласие по сотрудничеству.

Пока неизвестно, есть ли такие соглашения между РФ и Монголией, а также направлял ли МКС такой запрос.