Проросійська влада Грузії робить все можливе, щоб країна втратила свій шанс на європейське майбутнє. Як вважає видання The Wall Street Journal, національні вибори, які відбудуться у жовтні, будуть серйозною точкою відліку та переломним моментом для всього регіону.
Головні тези:
- Вибори у жовтні можуть змінити майбутнє Грузії та всього регіону.
- Проросійська влада Грузії ризикує зруйнувати шлях країни до Європейського Союзу під тиском Путіна.
- Грузинська опозиція намагається врятувати країну від катастрофи.
Путін хоче остаточно скороти Грузію
Попри те, що більшість грузинського народу хоче бачити свою країну у Євросоюзі, ставленики Кремля у Тбілісі регулярно ухвалюють антиєвропейські рішення.
Відносини між Грузією та Заходом суттєво погіршилися після того, як були запроваджені суворі обмеження на іноземне фінансування неурядових організацій, ЗМІ та громадянського суспільства.
Грузинська опозиція називає це "російським законом". Ба більше, під тиском Москви влада Грузії просуває закон, що забороняє "пропаганду" ЛГБТ, наприклад, прайди, і підтримує "традиційні цінності".
З коментарем з цього приводу виступив колишній президент Грузії Георгій Маргвелашвілі.
Він звернув увагу на те, що попередні грузинські уряди були явно прозахідними.
Росія знову може розпочати війну проти Грузії
З таким попередженням виступив грузинський доброволець та воїн Міжнародного легіону ГУР Ратті "Вікінг" Бурдулі під час інтерв’ю Online.UA.
На переконання захисника, у Грузії залишилося 3 роки максимум, щоб з нуля відбудувати армію і підготуватися до нового вторгнення путінських військ.
“Вікінг” також наголосив, що готовий битися до останнього подиху за свою батьківщину, однак ніколи не витерпить життя в рабстві.
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