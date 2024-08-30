Все вирішиться у жовтні. Захід ризикує втратити головного союзника під тиском Путіна

Проросійська влада Грузії робить все можливе, щоб країна втратила свій шанс на європейське майбутнє. Як вважає видання The Wall Street Journal, національні вибори, які відбудуться у жовтні, будуть серйозною точкою відліку та переломним моментом для всього регіону.

Путін хоче остаточно скороти Грузію

Попри те, що більшість грузинського народу хоче бачити свою країну у Євросоюзі, ставленики Кремля у Тбілісі регулярно ухвалюють антиєвропейські рішення.

Відносини між Грузією та Заходом суттєво погіршилися після того, як були запроваджені суворі обмеження на іноземне фінансування неурядових організацій, ЗМІ та громадянського суспільства.

Грузинська опозиція називає це "російським законом". Ба більше, під тиском Москви влада Грузії просуває закон, що забороняє "пропаганду" ЛГБТ, наприклад, прайди, і підтримує "традиційні цінності".

Геополітичний вплив Грузії важко переоцінити. Ця країна з населенням 3,7 мільйона осіб є єдиним альтернативним маршрутом, крім Росії, для торгівлі Центральної Азії та Азербайджану із Заходом... Вона історично була найбільш послідовним форпостом прозахідних настроїв у регіоні, розташовуючись між авторитарною Росією, Туреччиною та Іраном, — пише видання. Поширити

З коментарем з цього приводу виступив колишній президент Грузії Георгій Маргвелашвілі.

Він звернув увагу на те, що попередні грузинські уряди були явно прозахідними.

"Зараз це перший випадок, коли уряд змінює геополітичну орієнтацію нації… Для Росії в ідеологічному плані це величезна, величезна перемога, — попередив політик. Поширити

Росія знову може розпочати війну проти Грузії

З таким попередженням виступив грузинський доброволець та воїн Міжнародного легіону ГУР Ратті "Вікінг" Бурдулі під час інтерв’ю Online.UA.

На переконання захисника, у Грузії залишилося 3 роки максимум, щоб з нуля відбудувати армію і підготуватися до нового вторгнення путінських військ.

“Вікінг” також наголосив, що готовий битися до останнього подиху за свою батьківщину, однак ніколи не витерпить життя в рабстві.