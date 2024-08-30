Все решится в октябре. Запад рискует потерять главного союзника под давлением Путина
Категория
Политика
Дата публикации

Все решится в октябре. Запад рискует потерять главного союзника под давлением Путина

Грузия
Читати українською
Источник:  The Wall Street Journal

Пророссийские власти Грузии делают все возможное, чтобы страна потеряла свой шанс на европейское будущее. Как считает издание The Wall Street Journal, национальные выборы, которые состоятся в октябре, будут серьезной точкой отсчета и переломным моментом для всего региона.

Главные тезисы

  • Выборы в октябре могут изменить будущее Грузии и всего региона.
  • Пророссийские власти Грузии рискуют разрушить путь страны в Европейский Союз под давлением Путина.
  • Грузинская оппозиция пытается спасти страну от катастрофы.

Путин хочет окончательно подчинить себе Грузию

Несмотря на то, что большинство грузинского народа хочет видеть свою страну в Евросоюзе, ставленники Кремля в Тбилиси регулярно принимают антиевропейские решения.

Отношения между Грузией и Западом значительно ухудшились после того, как были введены строгие ограничения на иностранное финансирование неправительственных организаций, СМИ и гражданского общества.

Грузинская оппозиция называет это "российским законом". Более того, под давлением Москвы власти Грузии продвигают закон, запрещающий "пропаганду" ЛГБТ, например, прайды, и поддерживают "традиционные ценности".

Геополитическое влияние Грузии сложно переоценить. Эта страна с населением 3,7 миллиона человек является единственным альтернативным маршрутом, кроме России, для торговли Центральной Азии и Азербайджана с Западом... Она исторически являлась наиболее последовательным форпостом прозападных настроений в регионе, располагаясь между авторитарной Россией, Турцией и Ираном, — пишет издание.

С комментарием по этому поводу выступил бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили.

Он обратил внимание на то, что предыдущие грузинские правительства были явно прозападными.

Сейчас это первый случай, когда правительство меняет геополитическую ориентацию нации… Для России в идеологическом плане это огромная, огромная победа, — предупредил политик.

Россия снова может начать войну против Грузии

С таким предупреждением выступил грузинский доброволец и воин Международного легиона ГУР Ратти “Викинг” Бурдули во время интервью Online.UA.

По убеждению защитника, у Грузии осталось 3 года максимум, чтобы с нуля отстроить армию и подготовиться к новому вторжению путинских войск.

“Викинг” также подчеркнул, что готов биться до последнего вздоха за свою родину, однако никогда не вытерпит жизнь в рабстве.

Наша история всегда война. Никогда не было даже 20 лет мира в Грузии в последние 4000 лет. Но мы всегда воевали за свободу. И нужно это запомнить Грузии, — подчеркнул воин.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Грузия или Сакартвело. Эксперт объяснил, почему страну называют по-разному
Грузия или Сакартвело. Эксперт объяснил, почему страну называют по-разному
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Дело Саакашвили. Грузия выдвинула Украине жесткое требование
флаг Украины и грузии
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Грузия может лишиться статуса кандидата на членство в ЕС
Грузия и ЕС

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?