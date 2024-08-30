Пророссийские власти Грузии делают все возможное, чтобы страна потеряла свой шанс на европейское будущее. Как считает издание The Wall Street Journal, национальные выборы, которые состоятся в октябре, будут серьезной точкой отсчета и переломным моментом для всего региона.

Путин хочет окончательно подчинить себе Грузию

Несмотря на то, что большинство грузинского народа хочет видеть свою страну в Евросоюзе, ставленники Кремля в Тбилиси регулярно принимают антиевропейские решения.

Отношения между Грузией и Западом значительно ухудшились после того, как были введены строгие ограничения на иностранное финансирование неправительственных организаций, СМИ и гражданского общества.

Грузинская оппозиция называет это "российским законом". Более того, под давлением Москвы власти Грузии продвигают закон, запрещающий "пропаганду" ЛГБТ, например, прайды, и поддерживают "традиционные ценности".

Геополитическое влияние Грузии сложно переоценить. Эта страна с населением 3,7 миллиона человек является единственным альтернативным маршрутом, кроме России, для торговли Центральной Азии и Азербайджана с Западом... Она исторически являлась наиболее последовательным форпостом прозападных настроений в регионе, располагаясь между авторитарной Россией, Турцией и Ираном, — пишет издание. Поделиться

С комментарием по этому поводу выступил бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили.

Он обратил внимание на то, что предыдущие грузинские правительства были явно прозападными.

Сейчас это первый случай, когда правительство меняет геополитическую ориентацию нации… Для России в идеологическом плане это огромная, огромная победа, — предупредил политик. Поделиться

Россия снова может начать войну против Грузии

С таким предупреждением выступил грузинский доброволец и воин Международного легиона ГУР Ратти “Викинг” Бурдули во время интервью Online.UA.

По убеждению защитника, у Грузии осталось 3 года максимум, чтобы с нуля отстроить армию и подготовиться к новому вторжению путинских войск.

“Викинг” также подчеркнул, что готов биться до последнего вздоха за свою родину, однако никогда не вытерпит жизнь в рабстве.