Пророссийские власти Грузии делают все возможное, чтобы страна потеряла свой шанс на европейское будущее. Как считает издание The Wall Street Journal, национальные выборы, которые состоятся в октябре, будут серьезной точкой отсчета и переломным моментом для всего региона.
Главные тезисы
- Выборы в октябре могут изменить будущее Грузии и всего региона.
- Пророссийские власти Грузии рискуют разрушить путь страны в Европейский Союз под давлением Путина.
- Грузинская оппозиция пытается спасти страну от катастрофы.
Путин хочет окончательно подчинить себе Грузию
Несмотря на то, что большинство грузинского народа хочет видеть свою страну в Евросоюзе, ставленники Кремля в Тбилиси регулярно принимают антиевропейские решения.
Отношения между Грузией и Западом значительно ухудшились после того, как были введены строгие ограничения на иностранное финансирование неправительственных организаций, СМИ и гражданского общества.
Грузинская оппозиция называет это "российским законом". Более того, под давлением Москвы власти Грузии продвигают закон, запрещающий "пропаганду" ЛГБТ, например, прайды, и поддерживают "традиционные ценности".
С комментарием по этому поводу выступил бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили.
Он обратил внимание на то, что предыдущие грузинские правительства были явно прозападными.
Россия снова может начать войну против Грузии
С таким предупреждением выступил грузинский доброволец и воин Международного легиона ГУР Ратти “Викинг” Бурдули во время интервью Online.UA.
По убеждению защитника, у Грузии осталось 3 года максимум, чтобы с нуля отстроить армию и подготовиться к новому вторжению путинских войск.
“Викинг” также подчеркнул, что готов биться до последнего вздоха за свою родину, однако никогда не вытерпит жизнь в рабстве.
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