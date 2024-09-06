В МУС раскрыли перспективы дела Путина
Категория
Мир
Дата публикации

В МУС раскрыли перспективы дела Путина

Путин
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Источник:  BBC

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан озвучил свой прогноз относительно того, предстанет ли перед судом нелегитимный президент РФ Владимир Путин после всех совершенных военных преступлений, а также похищения украинских детей.

Главные тезисы

  • Прокурор МУС разочарован действиями РФ и выразил готовность наказать Путина и его приспешников.
  • Исторический опыт подтверждает, что рано или поздно диктаторы будут притянуты к ответственности.
  • Карим Хан отмечает, что Россия как постоянный член Совбеза ООН совершила недопустимый акт агрессии.

Хан разочарован тем, что делает Россия

Как отметил Карим Хан, официальный Киев призвал его провести расследование относительно действий России еще 3 года назад, то есть до начала полномасштабного вторжения РФ.

Однако тогда у МУС не было на это ресурсов. Более того, Хан уверяет, что у него самого якобы была масса других обязанностей, поскольку незадолго до поездки в Украину он только вступил в должность.

По словам прокурора, он никогда не верил, что российский диктатор Владимир Путин отважится начать полномасштабную войну против Украины.

Но когда они (россияне — ред.) это сделали, я решил, что все совершенно очевидно, и мы должны начать расследование. Я побывал на месте событий, и когда ты слышишь истории, свидетельства, видишь разрушения, слышишь высказывания разных людей, включая высказывания Владимира Путина и [Марии] Львово-Беловой, применить всю строгость закона было несложно. Это так грустно.

Карим Хан

Карим Хан

Прокурор Международного уголовного суда

По словам Хана, ему до сих пор трудно поверить в то, что Россия — постоянный член Совбеза, большая страна, одна из стран-основательниц ООН, сыгравшая важную роль в победе над фашизмом, — начала полномасштабную войну против Украины.

Мне это не принесло никакой радости. Это был печальный день, когда в отношении президента страны — важного члена Совбеза ООН — поступила заявка на выдачу ордера на арест, — добавил прокурор МКС.

Существует реальный шанс наказать Путина

Как отмечает Хан, исторический опыт подтверждает: если кто-то делает, что заблагорассудится, пользуясь властью, не ограниченной высшей ответственностью, его пространство для маневра сужается.

В первую очередь он упомянул пример бывшей Югославии.

Люди смеялись, когда трибунал в отношении бывшей Югославии добивался ордеров на арест Караджича и Младича, не говоря уже о Милошевиче, когда Специальный суд по Сьерра-Леоне выдавал ордер на арест бывшего президента Чарльза Тейлора, но, как показала история, эти люди, владевшие прошлом большой властью в своей стране и регионе, в итоге оказались на скамье подсудимых.

Карим Хан

Карим Хан

Прокурор Международного уголовного суда

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