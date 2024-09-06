В МУС раскрыли перспективы дела Путина

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан озвучил свой прогноз относительно того, предстанет ли перед судом нелегитимный президент РФ Владимир Путин после всех совершенных военных преступлений, а также похищения украинских детей.
Главные тезисы
- Прокурор МУС разочарован действиями РФ и выразил готовность наказать Путина и его приспешников.
- Исторический опыт подтверждает, что рано или поздно диктаторы будут притянуты к ответственности.
- Карим Хан отмечает, что Россия как постоянный член Совбеза ООН совершила недопустимый акт агрессии.
Хан разочарован тем, что делает Россия
Как отметил Карим Хан, официальный Киев призвал его провести расследование относительно действий России еще 3 года назад, то есть до начала полномасштабного вторжения РФ.
Однако тогда у МУС не было на это ресурсов. Более того, Хан уверяет, что у него самого якобы была масса других обязанностей, поскольку незадолго до поездки в Украину он только вступил в должность.
По словам прокурора, он никогда не верил, что российский диктатор Владимир Путин отважится начать полномасштабную войну против Украины.
По словам Хана, ему до сих пор трудно поверить в то, что Россия — постоянный член Совбеза, большая страна, одна из стран-основательниц ООН, сыгравшая важную роль в победе над фашизмом, — начала полномасштабную войну против Украины.
Существует реальный шанс наказать Путина
Как отмечает Хан, исторический опыт подтверждает: если кто-то делает, что заблагорассудится, пользуясь властью, не ограниченной высшей ответственностью, его пространство для маневра сужается.
В первую очередь он упомянул пример бывшей Югославии.
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