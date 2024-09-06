Атака РФ на Павлоград ― погиб гражданский, много пострадавших
Категория
Украина
Дата публикации

Атака РФ на Павлоград ― погиб гражданский, много пострадавших

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Последствия атаки РФ
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По информации руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в Павлограде уже 30 пострадавших в результате преступной атаки оккупационной армии РФ, среди которых и дети.

Главные тезисы

  • Павлоград стал жертвой атаки оккупационной армии РФ, которая привела к гибели гражданского и многочисленным пострадавшим, включая детей.
  • Более 30 человек пострадали, трое из них - дети, двое находятся в тяжелом состоянии в больнице.
  • Пожары, спровоцированные атакой РФ, и операции по эвакуации жителей происходили в результате атаки на Павлоград.
  • В результате угрозы со стороны российского войска была объявлена воздушная тревога в нескольких областях Украины.

Что известно о последствиях атаки армии РФ на Павлоград

30 пострадавших в Павлограде. Трое из них — дети. Кроме 9-летней девочки из-за ракетной атаки на город пострадали ребята 11 и 4 лет, — отмечает Лысак.

Представители Днепропетровской ОВА отмечают, что в больнице в тяжелом состоянии находятся двое пострадавших.

Известно об одном погибшем, а также пожарах, спровоцированных атакой РФ на Павлоград.

В одной из многоэтажек горела квартира. Огонь чрезвычайники укротили и спасли пять человек, — сообщает Лисак.

Что известно о подробностях атаки РФ на Павлоград

В 9:35 в ряде областей — Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Донецкой областях была объявлена воздушная тревога. Военные сообщили об угрозе баллистики.

Около 9:52 жителей Павлограда Днепропетровской области призвали пройти к укрытиям.

Сообщалось о скоростной цели на Павлоград из Донецкой области. Позже еще одна скоростная цель была замечена в Харьковской области в направлении того же Павлограда.

Под ударом утром 6 сентября оказалась не только Днепропетровская область, но и пострадала Харьковщина. Там Россия ударила по Люботине, в населенном пункте есть разрушение частных домов, три человека обратились за медицинской помощью.

Эту информацию подтвердил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он добавил, что медики получили обращение от 42-летней и 65-летней женщины и 16-летней девушки. От госпитализации все отказались.

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