По информации руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в Павлограде уже 30 пострадавших в результате преступной атаки оккупационной армии РФ, среди которых и дети.
Главные тезисы
- Павлоград стал жертвой атаки оккупационной армии РФ, которая привела к гибели гражданского и многочисленным пострадавшим, включая детей.
- Более 30 человек пострадали, трое из них - дети, двое находятся в тяжелом состоянии в больнице.
- Пожары, спровоцированные атакой РФ, и операции по эвакуации жителей происходили в результате атаки на Павлоград.
- В результате угрозы со стороны российского войска была объявлена воздушная тревога в нескольких областях Украины.
Что известно о последствиях атаки армии РФ на Павлоград
Представители Днепропетровской ОВА отмечают, что в больнице в тяжелом состоянии находятся двое пострадавших.
Известно об одном погибшем, а также пожарах, спровоцированных атакой РФ на Павлоград.
Что известно о подробностях атаки РФ на Павлоград
В 9:35 в ряде областей — Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Донецкой областях была объявлена воздушная тревога. Военные сообщили об угрозе баллистики.
Около 9:52 жителей Павлограда Днепропетровской области призвали пройти к укрытиям.
Сообщалось о скоростной цели на Павлоград из Донецкой области. Позже еще одна скоростная цель была замечена в Харьковской области в направлении того же Павлограда.
Под ударом утром 6 сентября оказалась не только Днепропетровская область, но и пострадала Харьковщина. Там Россия ударила по Люботине, в населенном пункте есть разрушение частных домов, три человека обратились за медицинской помощью.
Эту информацию подтвердил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он добавил, что медики получили обращение от 42-летней и 65-летней женщины и 16-летней девушки. От госпитализации все отказались.
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