По информации руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в Павлограде уже 30 пострадавших в результате преступной атаки оккупационной армии РФ, среди которых и дети.

Что известно о последствиях атаки армии РФ на Павлоград

30 пострадавших в Павлограде. Трое из них — дети. Кроме 9-летней девочки из-за ракетной атаки на город пострадали ребята 11 и 4 лет, — отмечает Лысак. Поделиться

Представители Днепропетровской ОВА отмечают, что в больнице в тяжелом состоянии находятся двое пострадавших.

Известно об одном погибшем, а также пожарах, спровоцированных атакой РФ на Павлоград.

В одной из многоэтажек горела квартира. Огонь чрезвычайники укротили и спасли пять человек, — сообщает Лисак. Поделиться

Что известно о подробностях атаки РФ на Павлоград

В 9:35 в ряде областей — Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Донецкой областях была объявлена воздушная тревога. Военные сообщили об угрозе баллистики.

Около 9:52 жителей Павлограда Днепропетровской области призвали пройти к укрытиям.

Сообщалось о скоростной цели на Павлоград из Донецкой области. Позже еще одна скоростная цель была замечена в Харьковской области в направлении того же Павлограда.

Под ударом утром 6 сентября оказалась не только Днепропетровская область, но и пострадала Харьковщина. Там Россия ударила по Люботине, в населенном пункте есть разрушение частных домов, три человека обратились за медицинской помощью.

Эту информацию подтвердил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он добавил, что медики получили обращение от 42-летней и 65-летней женщины и 16-летней девушки. От госпитализации все отказались.