За інформацією керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, в Павлограді вже 30 постраждалих внаслідок злочинної атаки окупаційної армії РФ, серед яких і діти.
Головні тези:
- Армія РФ влаштувала злочинну атаку на Павлоград, що призвела до загибелі цивільного та великої кількості постраждалих.
- У результаті атаки більше 30 осіб постраждало, серед яких троє дітей, які опинилися у лікарні у важкому стані.
- Джерела також повідомляють про пожежі, спровоковані атакою РФ, та операцію по евакуації мешканців з постраждалих районів.
- На момент атаки оголошена повітряна тривога у кількох областях України, що вказує на серйозні загрози з боку російського війська.
Що відомо про наслідки атаки армії РФ на Павлоград
Представники Дніпропетровської ОВА зазначають, що наразі у лікарні у важкому стані перебувають двоє постраждалих.
Відомо про одного загиблого, а також пожежі, спровоковані атакою РФ на Павлоград.
Що відомо про подробиці атаки РФ на Павлоград
О 9:35 у низці областей — Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Донецькій областях була оголошена повітряна тривога. Військові повідомили про загрозу балістики.
Близько 9:52 мешканців Павлограда Дніпропетровської області закликали пройти до укриттів.
Повідомлялося про швидкісну ціль на Павлоград із Донецької області. Пізніше ще одну швидкісну мету було помічено в Харківській області у напрямку того ж Павлограда.
Під ударом вранці 6 вересня опинилася не лише Дніпропетровська область, також постраждала Харківщина. Там Росія вдарила по Люботині, у населеному пункті є руйнування приватних будинків, троє осіб звернулися за медичною допомогою.
Цю інформацію підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він додав, що медики отримали звернення від 42-річної та 65-річної жінок та 16-річної дівчини. Від шпиталізації всі відмовилися.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-