Атака РФ на Павлоград ― загинув цивільний, багато постраждалих
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака РФ на Павлоград ― загинув цивільний, багато постраждалих

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Наслідки атаки РФ

За інформацією керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, в Павлограді вже 30 постраждалих внаслідок злочинної атаки окупаційної армії РФ, серед яких і діти. 

Головні тези:

  • Армія РФ влаштувала злочинну атаку на Павлоград, що призвела до загибелі цивільного та великої кількості постраждалих.
  • У результаті атаки більше 30 осіб постраждало, серед яких троє дітей, які опинилися у лікарні у важкому стані.
  • Джерела також повідомляють про пожежі, спровоковані атакою РФ, та операцію по евакуації мешканців з постраждалих районів.
  • На момент атаки оголошена повітряна тривога у кількох областях України, що вказує на серйозні загрози з боку російського війська.

Що відомо про наслідки атаки армії РФ на Павлоград

30 постраждалих у Павлограді. Троє з них — діти. Окрім 9-річної дівчинки, через ракетну атаку на місто потерпіли хлопці 11 та 4 років, — зазначає Лисак.

Представники Дніпропетровської ОВА зазначають, що наразі у лікарні у важкому стані перебувають двоє постраждалих.

Відомо про одного загиблого, а також пожежі, спровоковані атакою РФ на Павлоград.

В одній з багатоповерхівок горіла квартира. Вогонь надзвичайники приборкали та врятували п'ятьох людей, — повідомляє Лисак.

Що відомо про подробиці атаки РФ на Павлоград

О 9:35 у низці областей — Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Донецькій областях була оголошена повітряна тривога. Військові повідомили про загрозу балістики.

Близько 9:52 мешканців Павлограда Дніпропетровської області закликали пройти до укриттів.

Повідомлялося про швидкісну ціль на Павлоград із Донецької області. Пізніше ще одну швидкісну мету було помічено в Харківській області у напрямку того ж Павлограда.

Під ударом вранці 6 вересня опинилася не лише Дніпропетровська область, також постраждала Харківщина. Там Росія вдарила по Люботині, у населеному пункті є руйнування приватних будинків, троє осіб звернулися за медичною допомогою.

Цю інформацію підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він додав, що медики отримали звернення від 42-річної та 65-річної жінок та 16-річної дівчини. Від шпиталізації всі відмовилися.

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