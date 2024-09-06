Місяць Курської операції. Зеленський назвав головні успіхи України

Глава держави Володимир Зеленський підбив підсумки першого місяці операції Сил оборони України на Курщині РФ, яка стартувала 6 серпня й триває досі.
Головні тези:
- Сили оборони України контролюють 1300 квадратних кілометрів у Курській області.
- Протягом першого місяця контрнаступу на Курщині армія РФ втратила близько 6 тисяч своїх вояк убитими та пораненими.
- Українські сили створили буферну зону на території ворога.
Курська операція набирає обертів
Глава держави також звернув увагу на те, що станом на сьогодні Сили оборони України контролюють 1300 квадратних кілометрів у Курській області, де знаходяться понад 100 населених пунктів.
За словами Володимира Зеленського, значна частина цієї території була просто покинута російським військами. Вони просто втекли, коли побачили наближення наших військ.
Що також важливо розуміти, протягом першого місяця контрнаступу на Курщині армія РФ втратила приблизно 6 тисяч своїх вояк убитими та пораненими.
Що важливо знати про Курську операцію
Сили оборони України розпочали потужний контрнаступ на територію РФ 6 серпня 2024 року.
10 серпня український лідер Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що війну нарешті витиснули на територію країни-агресорки.
За лічені тижні в полон українським силами здалися сотні російських загарбників.
Як пояснив нещодавно Володимир Зеленський, він та його команда мали намір створити буферну зону, щоб стати на заваді російським військовим операціям проти України.
5 серпня офіційно стало відомо, що через успіх курської операції Росія перекинула у Курську область РФ 60 тисяч своїх військових.
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