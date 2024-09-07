Курська операція Сил оборони України змусила турбуватись російські еліти

Західні розвідки дізнались, що початок Курської операції Сил оборони України змусив російські еліти турбуватись та тривожитись через хід та наслідки війни. Про це заявили керівники розвідувальних служб США і Британії Білл Бернс і глава Річард Мур.

Російські еліти турбуються через Курську операцію

Директор Центрального розвідувального управління США назвав наступальні дії на території Курської області «важливим тактичним досягненням».

Операція Сил оборони оголила слабкі місця РФ. Водночас вона сприяла підвищенню морального духу українців.

Прорив кордону та початок бойових дій на території Курської області змусило російські еліти турбуватись. Вони більше не відчувають себе впевненими.

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Це викликало питання... у всієї російської еліти про те, до чого все це призведе, ― сказав Бернс. Поширити

Мур підтримав позицію директора ЦРУ. За його словами, початок Курської операції був дуже сміливим і навіть зухвалим кроком зі сторони України.

Курська операція Сил оборони України

Контрнаступальні дії розроблялись в умовах особливої секретності. Росія не була готова до такого розвитку сценарію.

Коли 6 серпня Сили оборони зайшли у Курську область, пропагандисти збрехали про реальну ситуацію. Вони говорили, що всіх українських військових ліквідували та не допустили прориву кордону.

За місяць операції Сили оборони взяли під свій контроль понад 100 населених пунктів. Це приблизно 1300 км.

Зеленський сказав, що українські військові у Курській області поповнюють обмінний фонд та успішно виконують всі поставлені перед ними задачі.

Західні партнери заявили, що операція Сил оборони на території Росії є законною.