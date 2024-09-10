Глава Міноборони Британії дав Україні пораду щодо ослаблення Путіна

Очільник Міноборони Великої Британії Джон Гілі порадив Силам оборони України якомога довше утримувати позиції у Курській області, адже це це призведе до ослаблення російського диктатора Володимира Путіна.
Головні тези:
- Гілі назвав одну з головних переваг Курської операції.
- Підсилення лінії фронту на сході допоможе українській армії захищати свою територію ефективніше.
- Міністр оборони Естонії вважає, що успішний контрнаступ в Курській області відкриває Україні кращі позиції для майбутніх переговорів з Росією.
Курська операція є серйозним ударом по Кремлю
З такою заявою глава оборонного британського відомства виступив перед Палатою громад.
Джон Гілі також додав, що українським захисникам варто посилювати свою лінію фронту на сході, навіть попри те, що наразі вони взяли під контроль значну частину Курської області РФ.
Міністр також вкотре нагадав представникам британської влади, що захист їхньої країни бере початок в Україні.
Гілі звернув увагу на те, що доволі часто що великі країни змінюють міжнародні кордони силою, а це завжди підриває суверенітет та безпеку усіх держав.
Для чого Україні Курська операція
Своєю думкою з цього приводу поділився Міністр оборони Естонії Ханно Певкур.
За його словами, завдяки своєму успішному контрнаступу у Курській області Україна може отримати кращі позиції для переговорів з РФ.
Він також наголосив, що саме завдяки цій операції з’явилося багато нових можливостей для української армії та уряду.
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