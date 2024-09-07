Курська операція Сил оборони України вже виконала три задачі — Світан

Курська операція, яку Сили оборони України почали 6 серпня, вже виконала три задачі. Це завдання превентивного удару, оперативне оточення Тьоткінського виступу та сковування резервів противника на напрямку.
Головні тези:
- Курська операція Сил оборони України успішно виконала три стратегічні задачі.
- Першою задачею був превентивний удар по російському угрупуванню, що планувало наступ на Сумщину. Це призвело до розсіювання сил противника та захоплення полонених.
- Друга задача полягала в оперативному оточенні Тьоткінського виступу, яке було виконано з перевищенням початкових планів.
- Третьою задачею стало сковування військ ЗС РФ на Курському напрямку, що змусило противника відтягнути значні сили.
- За оцінкою військового експерта Романа Світана, понад 50 тисяч російських військових були залучені до відбудови оборонної лінії в цьому регіоні.
Курська операція Сил оборони України виконала три задачі
Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан перелічив, які задачі вже були виконані в межах контрнаступальних дій:
Завдання превентивного удару по угрупуванню противника, яке збиралось наступати на Сумщину.
Задача №1 була виконана в перші дні. Угрупування ЗС РФ було розсіяно, а деякі військові потрапили у полон.
Оперативне оточення тьоткінського виступу.
Сковування військ ЗС РФ на напрямку.
Світан повідомив, що вже понад 50 тис росіян відтягнули на Курський напрямок. Вони залучені до відбудови лінії оборони.
Контрнаступальні дії ЗСУ у Курській області
Прорив кордону в ніч на 6 серпня 2024 року став несподіванкою для військово-політичного керівництва РФ. Не очікували цього і на Заході.
Очільники західних розвідок назвали цей крок сміливим.
Прорив кордону у Курській області показав слабкість російської силової системи. Водночас він змусив задуматись російські еліти, які підтримували вторгнення в Україну.
Курська операція стурбувала оточення Путіна. Вони більше не впевнені у тому, чим може закінчитись війна.
Російська влада має два варіанти реакції на контрнаступальні дії Сил оборони України: перекинути у Курську область більш підготовлені підрозділи або оголосити мобілізацію. Кожен з них має свої нюанси.
Якщо РФ перекине більш підготовлені підрозділи на Курщину, то втратить перевагу на сході України. Якщо ж Кремль оголосить загальну мобілізацію, то це призведе до хвилювань у суспільстві.
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