Курська операція Сил оборони України вже виконала три задачі — Світан

Курська операція, яку Сили оборони України почали 6 серпня, вже виконала три задачі. Це завдання превентивного удару, оперативне оточення Тьоткінського виступу та сковування резервів противника на напрямку.

Курська операція Сил оборони України виконала три задачі

Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан перелічив, які задачі вже були виконані в межах контрнаступальних дій:

Завдання превентивного удару по угрупуванню противника, яке збиралось наступати на Сумщину.

Задача №1 була виконана в перші дні. Угрупування ЗС РФ було розсіяно, а деякі військові потрапили у полон.

Оперативне оточення тьоткінського виступу.

Друга задача ― спробувати взяти в оперативне оточення так званий тьоткінский виступ, який виконали навіть зі збільшеними можливостями. Тобто відрізали не тільки Тьоткіно, — сказав Світан. Поширити

Сковування військ ЗС РФ на напрямку.

Світан повідомив, що вже понад 50 тис росіян відтягнули на Курський напрямок. Вони залучені до відбудови лінії оборони.

Контрнаступальні дії ЗСУ у Курській області

Прорив кордону в ніч на 6 серпня 2024 року став несподіванкою для військово-політичного керівництва РФ. Не очікували цього і на Заході.

Очільники західних розвідок назвали цей крок сміливим.

Прорив кордону у Курській області показав слабкість російської силової системи. Водночас він змусив задуматись російські еліти, які підтримували вторгнення в Україну.

Курська операція стурбувала оточення Путіна. Вони більше не впевнені у тому, чим може закінчитись війна.

Російська влада має два варіанти реакції на контрнаступальні дії Сил оборони України: перекинути у Курську область більш підготовлені підрозділи або оголосити мобілізацію. Кожен з них має свої нюанси.