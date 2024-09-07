Курская операция Сил обороны Украины уже выполнила три задачи — Свитан

Курская операция, которую начали Силы обороны Украины 6 августа, уже выполнила три задачи. Это нанесение превентивного удара, оперативное окружение Теткинского выступления и сковывание резервов противника на направлении.

Курская операция Сил обороны Украины выполнила три задачи

Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан перечислил, какие задачи уже были выполнены в рамках контрнаступательных действий:

Нанесение превентивного удара по группировке противника, которое собиралось наступать на Сумщину.

Задача №1 была выполнена в первые дни. Группировка ВС РФ была рассеяна, а некоторые военные попали в плен.

Оперативное окружение теткинского выступления.

Вторая задача — попытаться взять в оперативное окружение так называемое теткинское выступление, которое выполнили даже с возросшими возможностями. То есть отрезали не только Теткино, — сказал Свитан. Поделиться

Сковывание войск ВС РФ на направлении.

Свитан сообщил, что уже более 50 тыс россиян оттащили на Курское направление. Они вовлечены в восстановление линии обороны.

Контрнаступательные действия ВСУ в Курской области

Прорыв границы в ночь на 6 августа 2024 года стал неожиданностью для военно-политического руководства РФ. Не ожидали этого и на Западе.

Руководители западных разведок назвали этот шаг смелым.

Прорыв границы в Курской области показал слабость российской силовой системы. В то же время он заставил задуматься российские элиты, которые поддерживали вторжение в Украину.

Курская операция обеспокоила окружение Путина. Они больше не уверены, чем может закончиться война.

У российских властей есть два варианта реакции на контрнаступательные действия Сил обороны Украины: перебросить в Курскую область более подготовленные подразделения или объявить мобилизацию. У каждого из них есть свои нюансы.