Курская операция Сил обороны Украины уже выполнила три задачи — Свитан

Курская операция, которую начали Силы обороны Украины 6 августа, уже выполнила три задачи. Это нанесение превентивного удара, оперативное окружение Теткинского выступления и сковывание резервов противника на направлении.
Главные тезисы
- Курская операция Сил обороны Украины успешно выполнила три стратегических задачи.
- Первой задачей был превентивный удар по российской группировке, планировавшей наступление на Сумщину. Это привело к рассеянию сил противника и захвату военных РФ в плен.
- Вторая задача заключалась в оперативном окружении Теткинского выступления, которое было выполнено с превышением первоначальных планов.
- Третьей задачей явилось сковывание войск ВС РФ на Курском направлении, что заставило противника оттянуть значительные силы.
- По оценке военного эксперта Романа Свитана, более 50 тысяч российских военных были вовлечены в восстановление оборонной линии в этом регионе.
Курская операция Сил обороны Украины выполнила три задачи
Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан перечислил, какие задачи уже были выполнены в рамках контрнаступательных действий:
Нанесение превентивного удара по группировке противника, которое собиралось наступать на Сумщину.
Задача №1 была выполнена в первые дни. Группировка ВС РФ была рассеяна, а некоторые военные попали в плен.
Оперативное окружение теткинского выступления.
Сковывание войск ВС РФ на направлении.
Свитан сообщил, что уже более 50 тыс россиян оттащили на Курское направление. Они вовлечены в восстановление линии обороны.
Контрнаступательные действия ВСУ в Курской области
Прорыв границы в ночь на 6 августа 2024 года стал неожиданностью для военно-политического руководства РФ. Не ожидали этого и на Западе.
Руководители западных разведок назвали этот шаг смелым.
Прорыв границы в Курской области показал слабость российской силовой системы. В то же время он заставил задуматься российские элиты, которые поддерживали вторжение в Украину.
Курская операция обеспокоила окружение Путина. Они больше не уверены, чем может закончиться война.
У российских властей есть два варианта реакции на контрнаступательные действия Сил обороны Украины: перебросить в Курскую область более подготовленные подразделения или объявить мобилизацию. У каждого из них есть свои нюансы.
Если РФ перебросит более подготовленные подразделения на Курщину, то потеряет преимущество на востоке Украины. Если же Кремль объявит всеобщую мобилизацию, то это приведет к волнениям в обществе.
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