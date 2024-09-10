Може змінити хід війни. Блінкен вирушає до Києва з важливою заявою
Категорія
Україна
Дата публікації

Може змінити хід війни. Блінкен вирушає до Києва з важливою заявою

Блінкен
Джерело:  Axios

11 вересня очільник Держдепу США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прибудуть до Києва та можуть оголосити про дозвіл Україні бити вглиб Росії американською та британською зброєю.

Головні тези:

  • Прибуття Ентоні Блінкена та Девіда Леммі до Києва може суттєво змінити ситуацію на фронті.
  • Зеленський визнав залежність України від рішень країн-партнерів, таких як США, Велика Британія, Франція та Німеччина.
  • Незабаром Байден і Стармер проведуть доленосні перемовини щодо України.

Навіщо насправді Блінкен та Леммі приїдуть в Україну

Новою інсайдерською інформацією поділилася кореспондентка Axios Джулігрейс Бруфке.

За словами журналістки, цю неочікувану новину вона почула під час бесіди з головою Палати представників із закордонних справ Майклом МакКолом.

(Він) сказав: "Я розмовляв з Блінкеном два дні тому, і він їде зі своїм колегою з Великої Британії до Києва, щоб по суті сказати їм, що вони дозволять їм (вдарити по Росії за допомогою ATACMS), — написала Бруфке.

Однак журналістка не уточнила, оголосять Блінкен та Леммі це публічно, чи лише під час приватної розмови з українським лідером Володимиром Зеленським та його командою.

Чимало воєнних експертів, а також сам президент України, неодноразово наголошували, що дозвіл США та Британії щодо завдання ударів їхньої зброєю вглиб Росії “може змінити хід війни”.

Лондон був згодний підтримати ідею України, однак не робив цього без Вашингтона, який тривалий час боявся ескалації у війні та реакції диктатора Путіна.

Хто може змінити хід війни. Зеленський назвав 4 країни

Як нещодавно заявив глава держави Володимир Зеленський, насамперед від США, Британії, Франції та Німеччини залежить, чи зможе Україна розгромити армію РФ та виграти війну.

Український лідер звернув увагу на те, що наразі чотири союзники Києва надають або спроможні надати Україні саме ту далекобійну зброю, яка здатна допомогти вигнати російських окупантів з українських земель.

Нам потрібен дозвіл на використання далекобійної зброї саме від тих країн, які нам дають цю далекобійну зброю. І від них (цих країн — ред.) це залежить. І скажу чесно від коаліції всіх дружніх партнерів, всіх країн світу це не залежить.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Що також цікаво, Ентоні Блінкен нещодавно повідомив, що 13 вересня американський лідер Джо Байден проведе зустріч з британським прем'єром Кіром Стармером. Вони мають намір обговорити дозвіл Україні завдавати ударів вглиб Росії.

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