Може змінити хід війни. Блінкен вирушає до Києва з важливою заявою

11 вересня очільник Держдепу США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прибудуть до Києва та можуть оголосити про дозвіл Україні бити вглиб Росії американською та британською зброєю.
Головні тези:
- Прибуття Ентоні Блінкена та Девіда Леммі до Києва може суттєво змінити ситуацію на фронті.
- Зеленський визнав залежність України від рішень країн-партнерів, таких як США, Велика Британія, Франція та Німеччина.
- Незабаром Байден і Стармер проведуть доленосні перемовини щодо України.
Навіщо насправді Блінкен та Леммі приїдуть в Україну
Новою інсайдерською інформацією поділилася кореспондентка Axios Джулігрейс Бруфке.
За словами журналістки, цю неочікувану новину вона почула під час бесіди з головою Палати представників із закордонних справ Майклом МакКолом.
Однак журналістка не уточнила, оголосять Блінкен та Леммі це публічно, чи лише під час приватної розмови з українським лідером Володимиром Зеленським та його командою.
Чимало воєнних експертів, а також сам президент України, неодноразово наголошували, що дозвіл США та Британії щодо завдання ударів їхньої зброєю вглиб Росії “може змінити хід війни”.
Лондон був згодний підтримати ідею України, однак не робив цього без Вашингтона, який тривалий час боявся ескалації у війні та реакції диктатора Путіна.
Хто може змінити хід війни. Зеленський назвав 4 країни
Як нещодавно заявив глава держави Володимир Зеленський, насамперед від США, Британії, Франції та Німеччини залежить, чи зможе Україна розгромити армію РФ та виграти війну.
Український лідер звернув увагу на те, що наразі чотири союзники Києва надають або спроможні надати Україні саме ту далекобійну зброю, яка здатна допомогти вигнати російських окупантів з українських земель.
Що також цікаво, Ентоні Блінкен нещодавно повідомив, що 13 вересня американський лідер Джо Байден проведе зустріч з британським прем'єром Кіром Стармером. Вони мають намір обговорити дозвіл Україні завдавати ударів вглиб Росії.
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