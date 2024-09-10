Може змінити хід війни. Блінкен вирушає до Києва з важливою заявою

11 вересня очільник Держдепу США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прибудуть до Києва та можуть оголосити про дозвіл Україні бити вглиб Росії американською та британською зброєю.

Навіщо насправді Блінкен та Леммі приїдуть в Україну

Новою інсайдерською інформацією поділилася кореспондентка Axios Джулігрейс Бруфке.

За словами журналістки, цю неочікувану новину вона почула під час бесіди з головою Палати представників із закордонних справ Майклом МакКолом.

(Він) сказав: "Я розмовляв з Блінкеном два дні тому, і він їде зі своїм колегою з Великої Британії до Києва, щоб по суті сказати їм, що вони дозволять їм (вдарити по Росії за допомогою ATACMS), — написала Бруфке. Поширити

House Foreign Affairs Chairman Michael McCaul said “I talked to Blinken two days ago, and he is traveling with his counterpart from the UK to Kyiv to basically tell them that they will allow them [to hit Russia with ATACMS]” during an interview with me at #TribFest24 on Friday. https://t.co/ZBjzXOG4IE — Juliegrace Brufke (@juliegraceb) September 10, 2024

Однак журналістка не уточнила, оголосять Блінкен та Леммі це публічно, чи лише під час приватної розмови з українським лідером Володимиром Зеленським та його командою.

Чимало воєнних експертів, а також сам президент України, неодноразово наголошували, що дозвіл США та Британії щодо завдання ударів їхньої зброєю вглиб Росії “може змінити хід війни”.

Лондон був згодний підтримати ідею України, однак не робив цього без Вашингтона, який тривалий час боявся ескалації у війні та реакції диктатора Путіна.

Хто може змінити хід війни. Зеленський назвав 4 країни

Як нещодавно заявив глава держави Володимир Зеленський, насамперед від США, Британії, Франції та Німеччини залежить, чи зможе Україна розгромити армію РФ та виграти війну.

Український лідер звернув увагу на те, що наразі чотири союзники Києва надають або спроможні надати Україні саме ту далекобійну зброю, яка здатна допомогти вигнати російських окупантів з українських земель.

Нам потрібен дозвіл на використання далекобійної зброї саме від тих країн, які нам дають цю далекобійну зброю. І від них (цих країн — ред.) це залежить. І скажу чесно від коаліції всіх дружніх партнерів, всіх країн світу це не залежить. Володимир Зеленський Президент України

Що також цікаво, Ентоні Блінкен нещодавно повідомив, що 13 вересня американський лідер Джо Байден проведе зустріч з британським прем'єром Кіром Стармером. Вони мають намір обговорити дозвіл Україні завдавати ударів вглиб Росії.