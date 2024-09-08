Ходжес описал вероятный сценарий уничтожения режима Путина

Как считает бывший командующий армией США генерал-лейтенант Бен Ходжес, российского диктатора Владимира Путина могут отстранить от власти непосредственно его друзья-олигархи.

Свержение режима Путина может быть неожиданным

Бен Ходжес напомнил, что западные лидеры ввели жесткие санкции против многих российских олигархов, в результате чего они потеряли немало денег и возможностей для развития бизнеса.

По мнению генерала-лейтенанта, именно санкции могут подтолкнуть друзей Путина к свержению его же режима.

В какой-то момент они скажут: "Я не могу поехать к любовнице на Адриатику. Я больше не могу отправлять своих детей в школу в Лондон или Стэнфорд”. И тогда, я думаю, потенциально что-нибудь случится, — считает Бен Ходжес. Поделиться

Именно поэтому он убежден, что крайне важно не прекращать давление на страну-агрессорку и олигархов из окружения Путина.

Кроме того, генерал-лейтенант напомнил, что нужно изолировать Россию дипломатически, экономически, политически и в военном отношении от остального мира.

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Ходжес верит, что россияне тоже могут восстать против Кремля

По его убеждению, такое развитие событий действительно возможно, особенно на фоне контрнаступления Сил обороны Украины в Курской области РФ.

Годжес также напомнил о том, что в марте Путин набрал 87 процентов голосов на президентских выборах.

По словам эксперта, если доверие к российскому диктатору начнет стремительно падать, то изменения могут произойти очень быстро.

Он также отметил, что масштабной революции от россиян ждать не стоит, но они все же могут повлиять на ситуацию в целом.