Ходжес описал вероятный сценарий уничтожения режима Путина

Как считает бывший командующий армией США генерал-лейтенант Бен Ходжес, российского диктатора Владимира Путина могут отстранить от власти непосредственно его друзья-олигархи.
Главные тезисы
- Запад должен усиливать давление на российских олигархов, чтобы они остановили Путина и войну РФ против Украины.
- Генерал-лейтенант Ходжес также напомнил о важности изоляции РФ на мировой арене.
- Россияне могут ощутить недоверие к Кремлю и начать противостояние.
Свержение режима Путина может быть неожиданным
Бен Ходжес напомнил, что западные лидеры ввели жесткие санкции против многих российских олигархов, в результате чего они потеряли немало денег и возможностей для развития бизнеса.
По мнению генерала-лейтенанта, именно санкции могут подтолкнуть друзей Путина к свержению его же режима.
Именно поэтому он убежден, что крайне важно не прекращать давление на страну-агрессорку и олигархов из окружения Путина.
Кроме того, генерал-лейтенант напомнил, что нужно изолировать Россию дипломатически, экономически, политически и в военном отношении от остального мира.
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Ходжес верит, что россияне тоже могут восстать против Кремля
По его убеждению, такое развитие событий действительно возможно, особенно на фоне контрнаступления Сил обороны Украины в Курской области РФ.
Годжес также напомнил о том, что в марте Путин набрал 87 процентов голосов на президентских выборах.
По словам эксперта, если доверие к российскому диктатору начнет стремительно падать, то изменения могут произойти очень быстро.
Он также отметил, что масштабной революции от россиян ждать не стоит, но они все же могут повлиять на ситуацию в целом.
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