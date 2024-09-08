Годжес описав найімовірніший сценарій знищення режиму Путіна

Як вважає колишній командувач армією США генерал-лейтенант Бен Годжес, російського диктатора Володимира Путіна можуть відсторонити від влади безпосередньо його друзі-олігархи.

Повалення режиму Путіна може бути несподіваним

Бен Годжес нагадав про те, що західні лідери ввели жорсткі санкції проти багатьох російських олігархів, внаслідок чого вони втратили чимало грошей та можливостей для розвитку бізнесу.

На переконання генерала-лейтенанта, саме санкції можуть підштовхнути друзів Путіна до повалення його ж режиму.

У якийсь момент вони скажуть: "Я не можу поїхати до коханки на Адріатику. Я більше не можу відправляти своїх дітей до школи в Лондоні або Стенфорді. І тоді, я думаю, потенційно щось станеться, — вважає Бен Годжес. Поширити

Саме тому він переконаний в тому, що вкрай важливо не припиняти тиск на країну-агресорку та олігархів з оточення Путіна.

Окрім того, генерал-лейтенант нагадав, що потрібно ізолювати Росію дипломатично, економічно, політично і у військовому відношенні від решти світу.

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Годжес вірить, що росіяни також можуть повстати проти Кремля

На його переконання, такий розвиток подій дійсно можливий, особливо на тлі контрнаступу Сил оборони України у Курській області РФ.

Годжес також нагадав про те, що в березні Путін набрав “87 відсотків” голосів на президентських виборах.

За словами експерта, якщо довіра до російського диктатора почне стрімко падати, то зміни можуть відбутися дуже швидко.

Він також зазначив, що масштабної революції від росіян очікувати не варто, але вони все ж можуть вплинути на ситуацію загалом.