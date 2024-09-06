Зеленський на форумі в Італії закликав партнерів надати дозвіл на удари по РФ

Президент України Володимир Зеленський укотре закликав партнерів дозволити Україні бити далекобійною зброєю по військових цілях у Росії, наголосивши, що це єдиний шанс захиститися від тисяч КАБів, які держава-терорист скидає щомісяця по мирних містах і селах України.
Головні тези:
- Зеленський закликав партнерів надати дозвіл на удари по РФ для захисту України від керованих авіабомб.
- Президент підкреслив необхідність використання далекобійної зброї проти військових цілей у Росії.
- Україні для отримання дозволу на використання далекобійної зброї потрібен згода США, Великої Британії, Франції та Німеччини.
- Зеленський вдячний за передані системи ППО, але наголосив на необхідності дозволу на удари далекобійною зброєю для захисту від агресії Росії.
- Президент поставив перед партнерами конкретну вимогу надати дозвіл на використання далекобійної зброї проти військових об'єктів у Росії для захисту України.
Зеленський в Італії звернувся до країн-партнерів з закликом
Про це Президент України заявив під час 50-го міжнародного форуму «Амброзетті», що проходить в Італії.
Президент зазначив, що дуже вдячний партнерам за передані системи ППО, зокрема STAMP-T. Водночас він закликав дати дозвіл на використання далекобійної зброї, запевнивши, що цілями України завжди були тільки військові об’єкти.
Україна потребує дозволу бити по РФ від чотирьох країн
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібен дозвіл на використання далекобійної зброї по військових об’єктах на території Росії від чотирьох країн — Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини.
Про це глава Української держави повідомив під час спільного підходу до преси з Прем’єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом.
За всієї поваги до кожної країни і, безумовно, до наших партнерів в Ірландії, нам потрібен дозвіл на використання далекобійної зброї від тих країн, які нам цю зброю дають. Це від них залежить, а не від коаліції всіх дружніх країн світу. Це залежить від дуже конкретних держав: Сполучені Штати, Велика Британія, Франція, Німеччина.
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