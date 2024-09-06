Зеленский на форуме в Италии призвал партнеров предоставить разрешение на удары по РФ

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал партнеров разрешить Украине бить дальнобойным оружием по военным целям в России, подчеркнув, что это единственный шанс защититься от тысяч КАБов, которые государство-террорист сбрасывает ежемесячно по мирным городам и селам Украины.

Зеленский в Италии обратился к странам-партнерам с призывом

Об этом Президент Украины заявил во время проходящего в Италии 50-го международного форума «Амброзетти».

Четыре тысячи управляемых авиабомб ежемесячно Россия использует против востока нашей страны, и нет ключа к разрешению этой ситуации. Они не остановятся. Они будут уничтожать города и деревни. Как они используют их? Из самолетов, расположенных на военных аэродромах на расстоянии от наших границ в 100-150-300 километров. Что мы хотим? Использовать средства дальнего поражения против военных аэродромов. Никаких других идей. Владимир Зеленский Президент Украины

Президент отметил, что очень благодарен партнерам за переданные системы ПВО, в частности, STAMP-T. В то же время, он призвал дать разрешение на использование дальнобойного оружия, заверив, что целями Украины всегда были только военные объекты.

Мы используем наши дальнобойные дроны, но мы не целимся в гражданских. Они враги, потому что поддерживают политику Путина, но мы никогда не били по их гражданской структуре. Поделиться

Украина нуждается в разрешении бить по РФ от четырех стран

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо разрешение на использование дальнобойного оружия по военным объектам на территории России от четырех стран — Соединенных Штатов, Великобритании, Франции и Германии.

Об этом глава Украинского государства сообщил во время совместного подхода к печати с Премьер-министром Ирландии Саймоном Гаррисом.