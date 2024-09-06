Зеленский на форуме в Италии призвал партнеров предоставить разрешение на удары по РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский на форуме в Италии призвал партнеров предоставить разрешение на удары по РФ

Офис Президента Украины
Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал партнеров разрешить Украине бить дальнобойным оружием по военным целям в России, подчеркнув, что это единственный шанс защититься от тысяч КАБов, которые государство-террорист сбрасывает ежемесячно по мирным городам и селам Украины.

Главные тезисы

  • Зеленский призвал партнеров предоставить разрешение на удары по России дальнобойным оружием для защиты от управляемых авиабомб.
  • Украине требуется согласие США, Великобритании, Франции и Германии для использования дальнобойного оружия против военных целей в России.
  • Зеленский благодарен за системы ПВО, переданные партнерами, но отметил необходимость разрешения на удары дальнобойным оружием для защиты от агрессии России.
  • Президент выразил готовность использовать дальнобойное оружие только против военных объектов России, подчеркнув, что не планируется нападение на гражданское население.
  • Зеленский заявил, что Украине необходимо разрешение на удары в Россию от США, Великобритании, Франции и Германии и призвал эти страны предоставить соответствующее согласие.

Зеленский в Италии обратился к странам-партнерам с призывом

Об этом Президент Украины заявил во время проходящего в Италии 50-го международного форума «Амброзетти».

Четыре тысячи управляемых авиабомб ежемесячно Россия использует против востока нашей страны, и нет ключа к разрешению этой ситуации. Они не остановятся. Они будут уничтожать города и деревни. Как они используют их? Из самолетов, расположенных на военных аэродромах на расстоянии от наших границ в 100-150-300 километров. Что мы хотим? Использовать средства дальнего поражения против военных аэродромов. Никаких других идей.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Президент отметил, что очень благодарен партнерам за переданные системы ПВО, в частности, STAMP-T. В то же время, он призвал дать разрешение на использование дальнобойного оружия, заверив, что целями Украины всегда были только военные объекты.

Мы используем наши дальнобойные дроны, но мы не целимся в гражданских. Они враги, потому что поддерживают политику Путина, но мы никогда не били по их гражданской структуре.

Украина нуждается в разрешении бить по РФ от четырех стран

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо разрешение на использование дальнобойного оружия по военным объектам на территории России от четырех стран — Соединенных Штатов, Великобритании, Франции и Германии.

Об этом глава Украинского государства сообщил во время совместного подхода к печати с Премьер-министром Ирландии Саймоном Гаррисом.

При всем уважении к каждой стране и, безусловно, к нашим партнерам в Ирландии нам нужно разрешение на использование дальнобойного оружия от тех стран, которые нам это оружие дают. Это зависит от них, а не от коалиции всех дружественных стран мира. Это зависит от конкретных государств: Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, Германия.

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