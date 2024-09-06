Зеленский на форуме в Италии призвал партнеров предоставить разрешение на удары по РФ

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал партнеров разрешить Украине бить дальнобойным оружием по военным целям в России, подчеркнув, что это единственный шанс защититься от тысяч КАБов, которые государство-террорист сбрасывает ежемесячно по мирным городам и селам Украины.
Главные тезисы
- Зеленский призвал партнеров предоставить разрешение на удары по России дальнобойным оружием для защиты от управляемых авиабомб.
- Украине требуется согласие США, Великобритании, Франции и Германии для использования дальнобойного оружия против военных целей в России.
- Зеленский благодарен за системы ПВО, переданные партнерами, но отметил необходимость разрешения на удары дальнобойным оружием для защиты от агрессии России.
- Президент выразил готовность использовать дальнобойное оружие только против военных объектов России, подчеркнув, что не планируется нападение на гражданское население.
- Зеленский заявил, что Украине необходимо разрешение на удары в Россию от США, Великобритании, Франции и Германии и призвал эти страны предоставить соответствующее согласие.
Зеленский в Италии обратился к странам-партнерам с призывом
Об этом Президент Украины заявил во время проходящего в Италии 50-го международного форума «Амброзетти».
Президент отметил, что очень благодарен партнерам за переданные системы ПВО, в частности, STAMP-T. В то же время, он призвал дать разрешение на использование дальнобойного оружия, заверив, что целями Украины всегда были только военные объекты.
Украина нуждается в разрешении бить по РФ от четырех стран
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо разрешение на использование дальнобойного оружия по военным объектам на территории России от четырех стран — Соединенных Штатов, Великобритании, Франции и Германии.
Об этом глава Украинского государства сообщил во время совместного подхода к печати с Премьер-министром Ирландии Саймоном Гаррисом.
При всем уважении к каждой стране и, безусловно, к нашим партнерам в Ирландии нам нужно разрешение на использование дальнобойного оружия от тех стран, которые нам это оружие дают. Это зависит от них, а не от коалиции всех дружественных стран мира. Это зависит от конкретных государств: Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, Германия.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-