Зеленский и Остин согласовали список вооружения в новом пакете помощи США

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Пентагона Остин Ллойд 6 сентября согласовали список вооружения в новом пакете военной помощи США. Они провели переговоры в рамках заседания “Рамштайн” в Германии.

Зеленский и Остин согласовали список вооружения

Президент Украины рассказал о нуждах Сил обороны и поблагодарил за поддержку партнеров.

США выделили пакет военной помощи Киеву на сумму 250 млн дол. Об этом сообщил Остин в начале заседания “Рамштайн”.

В рамках заседания Контактной группы в формате Рамштайн встретился с министром обороны США Ллойдом Остином. Обсудили наполнение анонсированного нового пакета оборонной поддержки в объеме 250 млн долл и другие оборонные нужды Украины. Владимир Зеленский Президент Украины

Президент обратил внимание на усиление противовоздушной системы. Это актуально из-за усиления обстрелов российскими бомбами и ракетами.

Представители Украины и США обсудили потребности ВСУ

Зеленский обратил внимание, что нужно ускорить получение военной помощи. Он с Остином говорил также о новых возможностях обучения пилотов на истребителях F-16.

В Пентагоне раскрыли содержимое последнего пакета военной помощи для Украины. В него вошли:

боеприпасы для HIMARS;

противовоздушные ракеты RIM-7 и Stinger;

снаряды калибров 155 мм и 105 мм;

БМП Bradley;

транспортеры MRAP;

гранаты;

взрывное оборудование;

патрульные катера;

боеприпасы к стрелковому оружию;

противотанковые ракеты TOW, Javelin и AT-4;

морское обучающее оборудование;

противоминно-стойкие транспортные средства с защитой от засады (MRAP);

обеспечение ПВО;

бронетранспортеры M113.

США также передадут некоторые запчасти, вспомогательное оборудование, транспорт, оплатят некоторые услуги и обучение.

Зеленского в Германии сопровождали Андрей Ермак и Рустем Умеров

"Рамштайн" проходит в Германии 6 сентября

На американской авиабазе проходит уже 24 заседание Контактной группы по обороне Украины. Зеленский лично посетил встречу.

Президент также встретился с немецким канцлером Олафом Шольцом. После Германии он улетит в Италию.

Союзники обсудили основные потребности Сил обороны. В частности, речь идет о защите от российских ракет.