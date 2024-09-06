Зеленский и Остин согласовали список вооружения в новом пакете помощи США

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Пентагона Остин Ллойд 6 сентября согласовали список вооружения в новом пакете военной помощи США. Они провели переговоры в рамках заседания “Рамштайн” в Германии.
Главные тезисы
- Украина и США согласовали наполнение нового пакета военной помощи на сумму 250 млн долл.
- Зеленский обратил внимание на необходимость усиления противовоздушной системы и ускорения получения военной помощи.
- В пакет военной помощи для Украины входят многофункциональные боевые системы и оборудование.
- США также отправят в Украину морское учебное оборудование и катера.
- Украина рассчитывает на поддержку союзников в повышении боеспособности и защите от возможных угроз, включая ракетные обстрелы.
Зеленский и Остин согласовали список вооружения
Президент Украины рассказал о нуждах Сил обороны и поблагодарил за поддержку партнеров.
США выделили пакет военной помощи Киеву на сумму 250 млн дол. Об этом сообщил Остин в начале заседания “Рамштайн”.
Президент обратил внимание на усиление противовоздушной системы. Это актуально из-за усиления обстрелов российскими бомбами и ракетами.
Зеленский обратил внимание, что нужно ускорить получение военной помощи. Он с Остином говорил также о новых возможностях обучения пилотов на истребителях F-16.
В Пентагоне раскрыли содержимое последнего пакета военной помощи для Украины. В него вошли:
боеприпасы для HIMARS;
противовоздушные ракеты RIM-7 и Stinger;
снаряды калибров 155 мм и 105 мм;
БМП Bradley;
транспортеры MRAP;
гранаты;
взрывное оборудование;
патрульные катера;
боеприпасы к стрелковому оружию;
противотанковые ракеты TOW, Javelin и AT-4;
морское обучающее оборудование;
противоминно-стойкие транспортные средства с защитой от засады (MRAP);
обеспечение ПВО;
бронетранспортеры M113.
США также передадут некоторые запчасти, вспомогательное оборудование, транспорт, оплатят некоторые услуги и обучение.
"Рамштайн" проходит в Германии 6 сентября
На американской авиабазе проходит уже 24 заседание Контактной группы по обороне Украины. Зеленский лично посетил встречу.
Президент также встретился с немецким канцлером Олафом Шольцом. После Германии он улетит в Италию.
Союзники обсудили основные потребности Сил обороны. В частности, речь идет о защите от российских ракет.
Германия сообщила, что передаст Украине системы ПВО и САУ в ближайшие месяцы.
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