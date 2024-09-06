Зеленский и Остин согласовали список вооружения в новом пакете помощи США
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский и Остин согласовали список вооружения в новом пакете помощи США

Владимир Зеленский
Остин и Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский и глава Пентагона Остин Ллойд 6 сентября согласовали список вооружения в новом пакете военной помощи США. Они провели переговоры в рамках заседания “Рамштайн” в Германии.

Главные тезисы

  • Украина и США согласовали наполнение нового пакета военной помощи на сумму 250 млн долл.
  • Зеленский обратил внимание на необходимость усиления противовоздушной системы и ускорения получения военной помощи.
  • В пакет военной помощи для Украины входят многофункциональные боевые системы и оборудование.
  • США также отправят в Украину морское учебное оборудование и катера.
  • Украина рассчитывает на поддержку союзников в повышении боеспособности и защите от возможных угроз, включая ракетные обстрелы.

Зеленский и Остин согласовали список вооружения

Президент Украины рассказал о нуждах Сил обороны и поблагодарил за поддержку партнеров.

США выделили пакет военной помощи Киеву на сумму 250 млн дол. Об этом сообщил Остин в начале заседания “Рамштайн”.

В рамках заседания Контактной группы в формате Рамштайн встретился с министром обороны США Ллойдом Остином. Обсудили наполнение анонсированного нового пакета оборонной поддержки в объеме 250 млн долл и другие оборонные нужды Украины.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Президент обратил внимание на усиление противовоздушной системы. Это актуально из-за усиления обстрелов российскими бомбами и ракетами.

Представители Украины и США обсудили потребности ВСУ

Зеленский обратил внимание, что нужно ускорить получение военной помощи. Он с Остином говорил также о новых возможностях обучения пилотов на истребителях F-16.

В Пентагоне раскрыли содержимое последнего пакета военной помощи для Украины. В него вошли:

  • боеприпасы для HIMARS;

  • противовоздушные ракеты RIM-7 и Stinger;

  • снаряды калибров 155 мм и 105 мм;

  • БМП Bradley;

  • транспортеры MRAP;

  • гранаты;

  • взрывное оборудование;

  • патрульные катера;

  • боеприпасы к стрелковому оружию;

  • противотанковые ракеты TOW, Javelin и AT-4;

  • морское обучающее оборудование;

  • противоминно-стойкие транспортные средства с защитой от засады (MRAP);

  • обеспечение ПВО;

  • бронетранспортеры M113.

США также передадут некоторые запчасти, вспомогательное оборудование, транспорт, оплатят некоторые услуги и обучение.

Зеленского в Германии сопровождали Андрей Ермак и Рустем Умеров

"Рамштайн" проходит в Германии 6 сентября

На американской авиабазе проходит уже 24 заседание Контактной группы по обороне Украины. Зеленский лично посетил встречу.

Президент также встретился с немецким канцлером Олафом Шольцом. После Германии он улетит в Италию.

Союзники обсудили основные потребности Сил обороны. В частности, речь идет о защите от российских ракет.

Германия сообщила, что передаст Украине системы ПВО и САУ в ближайшие месяцы.

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